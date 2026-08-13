Una Stančev Stevanović je zamalo rušila letvicu na visini za odlazak u finale Evropskog prvenstva. Ponosi se srpskim porijeklom, a nastupa za Španiju jer je praktično odrasla u toj zemlji.

Izvor: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia

Angelina Topić se plasirala u finale takmičenja u skoku uvis na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Osim jedine predstavnice Srbije tu su bile još dvije Srpkinje. Dobro poznata Marija Vuković koja nastupa za selekciju Crne Gore pošto je nakon izgona njene porodice iz Krajine nakon operacije "Oluja" izbjegla u Crnu Goru i ostala tu.

Druga je Una Stančev Stevanović, mlada nada španske atletike koja na kraju nije uspjela da se nađe u finalu pošto je tri puta rušila na 191 centimetar. Ipak, nagovijestila je veliku budućnost, a zapravo je rođena u Srbiji!

Ko je Una Stančev Stevanović?

Vidi opis "Gazela iz Vranja" za milimetar ostala bez finala Eura: Skače za Španiju i gleda u leđa Angelini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: instagram/unistancev Br. slika: 12 12 / 12 AD

Una Stančev Stevanović rođena je 27. avgusta 2002. godine u Vranju, ali se odmah po njenom rođenju njena porodica preselila u Španiju gdje je Una odrasla. Nesuđena je balerina pošto se sa pet godina upisala na balet i godinama je tu bila sjajna, dok sa 13 godina nije otišla na atletiku.

Osim klasičnog baleta bavila se ritmičkom gimnastikom, a nakon što je slučajno sa drugaricom otišla na atletski trening Španci su otkrili da imaju biser.

"Od tada do danas osvaja sve što se u njenoj kategoriji može osvojiti sa svojim trenerom Karlosom Salsedom. Najznačajnije je to što je četiri puta zaredom šampion Andaluzije, zatim ekipni šampion Andaluzije, dva puta sa svojom seniorskom ekipom pobjeđuje u Prvoj ligi i ulazi u ligu Honor, predstavlja više puta reprezentaciju Andaluzije u kategoriji kadeta i osvaja više medalja na saveznom nivou. Konačno, početkom jula postala je i šampion Španije u kategoriji kadeta. Preskočila 165 cm što je za njenu starosnu grupu solidan rezultat i sve to poslije povrede Ahilove tetive", rekao je jednom prilikom otac Boban Stančev.

Atletika je vratila korijenima

Vidi opis "Gazela iz Vranja" za milimetar ostala bez finala Eura: Skače za Španiju i gleda u leđa Angelini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Odrasla je u mjestu Eradura u Andaluziji, na 70 kilometara od Malage pa je lokalni mediji zovu "Gazela iz La Eradure", a ona ponosno ističe svoje srpsko porijeklo. A atletika ju je vratila korijenima pa je tako nastupala na mitingu u Beogradu i na Banjici je preskočila 183 centimetra.

Njen otac Boban Stančev je nekada bio srpski reprezentativac u džudou. On je takođe predavao na Učiteljskom fakultetu u Vranju, a majka Danijela je radila kao laborant u Zavodu za javno zdravlje u Vranju.

Do sada je kao tinejdžerka bila vicešampionka Španije, a onda i najbolja mlađa seniorka u dvorani u državi. Probila se među seniorke još 2022. godine kada je osvojila titulu u Nerhi sa preskočenih 185 centimetara. Od tada je najbolja španska skakačica i kada je preskočila centimetar više postavila je rekord Andaluzije.

Istorijski uspjeh napravila je 2025. godine kada je na Svjetskim univerzitetskim igrama u Bohumu uzela zlato i tako je postala prva Španjolka sa tom titulom. Za sada joj je to lični rekord, a da ga je izjednačila mogla je da uđe u finale Evropskog prvenstva sa Angelinom i Marijom.