Mika Murinen pronašao svog uzora u Partizanu: "Želim kao Džabari Parker"

Finski košarkaš Mika Murinen govorio je o odnosu sa nekadašnjim drugim pikom na NBA draftu Džabarijem Parkerom.

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Bivši košarkaš Partizana Mika Murinen prisjetio se perioda u Beogradu i otkrio da je najbolji odnos imao sa Džabarijem Parkerom. Ni Finac ni Amerikanac nisu opravdali očekivanja u Humskoj, pa su potražili sreću u Arkanzasu, odnosno u Huventudu.

Murinen je stigao u Partizan kao senzacija sa Evropskog prvenstva, ali ništa od njegovog talenta nismo vidjeli na djelu. U svakom slučaju, on je zahvalan na tom iskustvu i šansi da sarađuje sa zvijezdom američke i evropske košarke Džabarijem Parkerom.

"Vidio sam mnogo košarke i bio na mnogim mjestima, iako imam samo 19 godina. Prošle godine bio sam veoma blizak sa Džabarijem Parkerom, nekadašnjim drugim pikom. Svakog dana sam sa njim razgovarao o košarci, životu, međuljudskim odnosima, o svemu… Učio sam od njega i trudio se da budem bolji. Znam šta je potrebno kako bih stigao do sljedećeg nivoa i upravo tome težim - želim da budem prvi pik na NBA draftu", rekao je Murinen.

Ako želi da ostvari svoj san, moraće mnogo bolje od onoga što je pokazao u Partizanu. U Evroligi nije dobio šansu, odigrao je samo 11 minuta, a problem je bio njegov odnos i ponašanje na treninzima.

Neprofesionalizam je pokazao i njegov uzor Džabari Parker, koji je prešao u Huventud na polusezoni i način na koji će biti razriješena situacija sa crno-bijelima i dalje je nejasan.

Koliko će Partizan zaraditi od Murinena?

Talentovani finski košarkaš Mika Murinen dogovorio je prelazak u Arkanzas i tamo će raditi sa Džonom Kaliparijem. Na ime obeštećenja crno-bijelima bi trebalo da pripadne 500.000 dolara. Međutim, to nije sve...

Postoji i klauzula po kojoj bi dobili još milion dolara ukoliko Mika poslije jedne sezone ode na NBA draft i potpiše ugovor sa nekom od NBA ekipa.