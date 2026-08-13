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Ništa od novog srpskog čuda: Velja i štafeta nisu odbranili zlato iz Beograda

Ništa od novog srpskog čuda: Velja i štafeta nisu odbranili zlato iz Beograda

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Srpska štafeta na 4x100 metara slobodnim stilom nije odbranila zlatnu medalju sa takmičenja u Beogradu na Evropskom prvenstvu prije dvije godine, niti se plasirala u finale.

Plivačka štafeta Srbije bez finala Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Naša štafeta 4x100 metara slobodnim stilom nije uspjela da odbrani zlato osvojeno na spektakularan način prije dvije godine u Beogradu. U sastavu Velimir Stjepanović, Justin Cvetkov, Petar Popović i Nikola Aćin naši plivači su osvojili deveto mjesto i za šest stotinki ostali bez finala.

Nakon Velimira Stjepanovića koji je pivao 49.62 Justin Cvetkov je potom imao 49,30, a Petar Popović 49,15. Drastično nam je popravio rzultat Nikola Aćin sa 47,34 ali malo mu je nedostajalo. Vidjelo se da našem timu fali Andrej Barna koji je bio prva opcija prije dvije godine. 

Prije dvije godine Barna je pivao 47,08 i u poslednjoj izmeni ostavio iza sebe Hrvatsku i Rumuniju u polufinalu. Tada bi sa rezultatom 3:15,41 koji su sada imali bili peti u polufinalu. U finalu je tada Srbija bila prva, Poljska drugia. a Grčka treća. 

Nije to bio jedini plasman srpskih plivača, pošto je Martina Bukvić na trci 200 metara prsnim stilom imala rezutlat 2:30,89 što joj je donijelo 19. mjesto. Poslije trke štafete Nikola Aćin je plivao na 50 metara leđno i sa vremenom 25,43 bio je 42.  Nina Stanosavljević je bila 41. na 100 metara delfin stilom uz rezultat tik iznad minuta - 1:00,55.

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