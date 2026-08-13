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Iz Mađarske po plej-of Konferencijske lige: U Borcu optimisti - vjerujemo u prolaz! 1

Iz Mađarske po plej-of Konferencijske lige: U Borcu optimisti - vjerujemo u prolaz!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Banjalučki Borac večeras od 19 časova protiv bjeloruskog Vitebska igra revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Borac - Vitebsk Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučki Borac u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu pred domaćom publikom savladao je bjeloruski Vitebsk 1:0, a uprkos boljoj igri i igraču više u dobrom dijelu utakmice, ostvaren je samo minimalan trijumf.

Tim Vinka Marinovića tako neće imati luksuz opuštanja u revanšu, koji je na programu večeras od 19 časova na neutralnom terenu u Mađarskoj. Moraće "crveno-plavi" da odigraju maksimalno oprezno i disciplinovano, kako bi se domogli odlučujuće stepenice u kvalifikacijama.

"Moramo da pokušamo da igramo na način koji mi želimo, znači da budemo kompaktni, disciplinovani i hrabri dok smo u posjedu lopte. Ovo su utakmice koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju jer svi detalji su jako bitni, kako u duelu tako i u prekidima i svim ostalim momentima fudbalske igre. Potrebna je koncentracija svih 90 minuta. Naravno, imamo cilj, a to je da prođemo u naredno kolo i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i ispuniti sve zadatke koje ima pred sobom", poručio je Marinović na konferenciji za medije uoči današnjeg susreta, koji će za Banjalučane biti jubilarni 50. na međunarodnoj sceni.

Viktor Rogan takođe je opimista. Neumorni Borčev fudbaler takođe smatra da bi mnogo lakše bilo da je u prvom meču upisan ubjedljiviji trijumf, ali svaka pobjeda je ipak od velike važnosti.

"U Banjaluci smo ostvarili minimalnu pobjedu. Šteta što nismo uspjeli da postignemo još jedan ili dva gola, ali to ne umanjuje našu dobru igru. Dobro smo se pripremili za ovaj revanš. Vjerujemo u prolaz", poručio je Rogan.

Podsjetimo, u prvom duelu na Gradskom stadionu, koji je odigran prethodnog četvrtka, Stefan Savić postigao je jedini gol, a između dva duela sa Bjelorusima bh. šampion odigrao je i prvenstveni meč, u kojem je savladan mostarski Velež rezultatom 3:1.

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Tagovi

FK Borac ML Vitebsk Konferencijska liga Vinko Marinović Viktor Rogan

Komentari 1

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crvenoplavi

Dajem Vitebsku blagu prednost jer mogli smo ispasti već u Moldaviji. Ali je i protivnik po mjeri.

Čitaoci reporteri

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