Prekid karijere? To ne dolazi u obzir kod Mesija, momenat da se naježiš

Mesi se vraća fudbalu uprkos gubitku oca. Njegove riječi i želja da igra u čast Horheu Mesiju ostavljaju snažan utisak.

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Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi ostao je bez oca Horhea Mesija koji je preminuo poslije kraće bolesti. Znalo se da je Horhe Mesi lošeg zdravlja još tokom trajanja Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, zbog čega je njegov sin toliko želio da donese pehar Argentini, a nažalost životnu bitku izgubio je 7. avgusta.

Spekulisalo se da će zbog toga Lionel Mesi nakratko prekinuti karijeru, međutim - htio je da igra - baš jer je tako htio i njegov otac. Već prethodne noći obukao je dres Intera iz Majamija i izašao na teren.

Pogledajte kako je to izgledalo:

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS)August 13, 2026



Bilo je veoma emotivno kada je Mesi ušao na teren s klupe u Liga kupu protiv Kluba Leona, međutim ni njegovo prisustvo nije pomoglo klubu sa Floride da dođe do pobjede. Mesi je igrao u drugom poluvremenu bez posebnog uticaja na igru svog tima, Klub Leon slavio je 3:2.

U pitanju je inače prva utakmica koju je Mesi odigrao još od finala Svjetskog prvenstva kada je njegova Argentina poražena od Španije 1:0 poslije produžetaka.

Potresne Mesijeve riječi

"Tata, još uvijek ne mogu da vjerujem da te nema. Još mi to nije stiglo do glave, ili prije, ne želim da dopre. Tako mi je teško da zamislim da te više nikada neću vidjeti, da više nikada nećemo razgovarati. Znam da si se mučio i da je ovako najbolje, ali otišao si od nas prerano. Imali smo još toliko toga u čemu je trebalo zajedno da uživamo", napisao je Mesi koji je sada otkrio i da je za Argentinu igrao baš na nagovor oca.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

"Stalno si me molio da odigram još jedno Svjetsko prvenstvo, a samo nekoliko dana prije nego što je počelo, stanje ti se pogoršalo. Bilo je to prvi put da nećeš biti sa mnom na nekom turniru, ali mama mi je stalno govorila da će ti biti bolje i da ćeš biti dovoljno dobro da otputuješ. Ja sam ti stalno ponavljao da ćemo stići do finala kako bi mogao da dođeš. Poslije svake utakmice čekao sam tvoju poruku i nedostajala mi je, tata. Tada sam shvatio koliko je situacija zapravo ozbiljna. Pa ipak, nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome da odemo što dalje, kako bih ti dao više vremena i priliku da pogledaš bar jednu utakmicu.

Stigli smo do finala, ali ti nisi mogao da budeš tamo. Htio sam da pobijedim kako bih ti donio trofej i pokazao ti još jedan. Nisam uspio. Noge mi jednostavno nisu davale više. Ovog puta sam pokušao da idem preko granica onoga što moje tijelo može da podnese, ali nisam mogao. Nijednog trenutka se nisam fizički osjećao kako treba", stoji između ostalog u njegovoj objavi.