Planirano Mesijevo ubistvo na Svjetskom prvenstvu, FBI obaviješten: "Ući ću na stadion i dići ću ga u vazduh"

Argentinac dobijao bizarne prijetnje koje su stigle i do FBI-a. Prijećeno i Kristijano Ronaldu, jedan muškarac uhapšen. Porodica reagovala i pred porodičnom kućom supruge.
Najveća zvijezda minulog Svjetskog prvenstva, Argentinac Lionel Mesi (39), dobio je tokom turnira više prijetnji smrću nego bilo koji drugi fudbaler. To tvrdi "Marka", koja je imala uvid u opširan policijski izvještaj američkih vlasti o bezbjednosnim prijetnjama tokom Mundijala.
Španski list navodi da policijski izvještaj sadrži sve bezbjednosne prijetnje sa kojima su se tokom Svjetskog prvenstva suočili FBI i Međunarodni policijski koordinacioni centar (IPCC).
Isti izvor je otkrio i niz bizarnih detalja. Tako je jedan muškarac navodno zaprijetio da će zajedno sa još dvojicom, naoružanim ručno pravljenim bombama i puškom AR-15, upasti na stadion tokom utakmice grupne faze između Jordana i Argentine.
"Ulazim na stadion u Atlanti, evo šta ću uraditi"
U tom telefonskom pozivu Mesi je označen kao konkretna meta. Namjera je bila da se ubije argentinska superzvijezda, tvrde mediji.
Uoči utakmice između Argentine i Egipta, istražitelji su na internetu pronašli uznemirujuće poruke. "Ulazim na stadion u Atlanti i dižem Mesija u vazduh sa četiri bombe pričvršćene za svoje tijelo", napisao je jedan osumnjičeni na društvenim mrežama.
Tokom iste utakmice, službe su zaista izvršile pretragu stadiona zbog dojave o bombama. Navodno su bile sakrivene u određenim kantama za smeće. Nakon detaljne pretrage stadiona uz pomoć pasa tragača, ispostavilo se da je riječ o lažnoj uzbuni.
Hapšenja zbog prijetnji RonalduIzvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia
"Marka" navodi da je uhapšeno i nekoliko osoba zbog prijetnji Kristijanu Ronaldu. FIFA je obavijestila FBI nakon što je jedan sumnjivi muškarac uporno tražio informacije o tome gdje se Ronaldo nalazi, nakon čega su ga policajci uhapsili.
Dva dana kasnije, policija u Hjustonu pronašla je istog muškarca i uhapsila ga u hotelu u kojem je bila smještena reprezentacija Portugala. U Torontu je, u sličnom incidentu, uhapšena još jedna osoba nakon što je pokušala da uđe u lift sa Ronaldom, tvrdeći da je samo željela da napravi selfi sa njim.
Porodici Francuza uveli obezbjeđenje
Takođe, prijetnje su dobijale i sudije. Francuz Fransoa Leteksje primio je više od 6.000 poruka mržnje nakon što je sudio na kontroverznoj utakmici između Argentine i Egipta.
Vlasti su nakon toga pojačale zaštitu njegove kuće i porodice u Francuskoj.