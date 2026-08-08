Planirano Mesijevo ubistvo na Svjetskom prvenstvu, FBI obaviješten: "Ući ću na stadion i dići ću ga u vazduh"

Argentinac dobijao bizarne prijetnje koje su stigle i do FBI-a. Prijećeno i Kristijano Ronaldu, jedan muškarac uhapšen. Porodica reagovala i pred porodičnom kućom supruge.

Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Najveća zvijezda minulog Svjetskog prvenstva, Argentinac Lionel Mesi (39), dobio je tokom turnira više prijetnji smrću nego bilo koji drugi fudbaler. To tvrdi "Marka", koja je imala uvid u opširan policijski izvještaj američkih vlasti o bezbjednosnim prijetnjama tokom Mundijala.

Španski list navodi da policijski izvještaj sadrži sve bezbjednosne prijetnje sa kojima su se tokom Svjetskog prvenstva suočili FBI i Međunarodni policijski koordinacioni centar (IPCC).

Isti izvor je otkrio i niz bizarnih detalja. Tako je jedan muškarac navodno zaprijetio da će zajedno sa još dvojicom, naoružanim ručno pravljenim bombama i puškom AR-15, upasti na stadion tokom utakmice grupne faze između Jordana i Argentine.

"Ulazim na stadion u Atlanti, evo šta ću uraditi"

Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

U tom telefonskom pozivu Mesi je označen kao konkretna meta. Namjera je bila da se ubije argentinska superzvijezda, tvrde mediji.

Uoči utakmice između Argentine i Egipta, istražitelji su na internetu pronašli uznemirujuće poruke. "Ulazim na stadion u Atlanti i dižem Mesija u vazduh sa četiri bombe pričvršćene za svoje tijelo", napisao je jedan osumnjičeni na društvenim mrežama.

Tokom iste utakmice, službe su zaista izvršile pretragu stadiona zbog dojave o bombama. Navodno su bile sakrivene u određenim kantama za smeće. Nakon detaljne pretrage stadiona uz pomoć pasa tragača, ispostavilo se da je riječ o lažnoj uzbuni.

Hapšenja zbog prijetnji Ronaldu

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"Marka" navodi da je uhapšeno i nekoliko osoba zbog prijetnji Kristijanu Ronaldu. FIFA je obavijestila FBI nakon što je jedan sumnjivi muškarac uporno tražio informacije o tome gdje se Ronaldo nalazi, nakon čega su ga policajci uhapsili.

Dva dana kasnije, policija u Hjustonu pronašla je istog muškarca i uhapsila ga u hotelu u kojem je bila smještena reprezentacija Portugala. U Torontu je, u sličnom incidentu, uhapšena još jedna osoba nakon što je pokušala da uđe u lift sa Ronaldom, tvrdeći da je samo željela da napravi selfi sa njim.

Porodici Francuza uveli obezbjeđenje

Takođe, prijetnje su dobijale i sudije. Francuz Fransoa Leteksje primio je više od 6.000 poruka mržnje nakon što je sudio na kontroverznoj utakmici između Argentine i Egipta.

Vlasti su nakon toga pojačale zaštitu njegove kuće i porodice u Francuskoj.