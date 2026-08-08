Zvezdina pobjeda za mir pred Hapoel

Crvena zvezda pobijedila Novi Pazar 2:0 i sa perfektnim superligaškim skorom dočekuje revanš protiv Hapoel Ber Ševe u utorak. Džej Enem zaigrao u startnoj postavi i bio strijelac.

Izvor: MN PRESS

Golovima Aleksandra Kataija i Džeja Enema,Crvena zvezda pobijedila je Novi Pazar 2:0 (1:0) i napravila dobru uvertiru pred revanš protiv Hapoela u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u utorak od 20 časova.

Susret na "Marakani" praktično je poslužio Dejanu Stankoviću kao generalna proba pred predstojeći revanš meč protiv Hapoel Ber Ševe. Trener crveno-bijelih odlučio je da izvede značajno izmijenjen sastav, odmarajući nekoliko standardnih prvotimaca.

Izvor: MN PRESS

Najveće iznenađenje viđeno je na golu, gdje je umesto Mateuša Magaljaeša (nakon slabijeg izdanja i kiksa u Mađarskoj) šansu dobio mladi Savo Radanović. Mladi čuvar mreže isključen je u 60. minutu zbog igranja rukom van svog šesnaesterca, a prilikom izlaska sa terena Trebinjac je i zaplakao.

U startnu postavu vraćeni su štoper Miloš Veljković, kao i gorostasni napadač Džej Enem, koji duže vrijeme nije bio u ozbiljnijim takmičarskim planovima.

Sa druge strane, Novi Pazar je na "Marakanu" izašao bez imalo respekta, nametnuvši ofanzivan i hrabar ritam od samog starta utakmice.