logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdina pobjeda za mir pred Hapoel

Zvezdina pobjeda za mir pred Hapoel

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda pobijedila Novi Pazar 2:0 i sa perfektnim superligaškim skorom dočekuje revanš protiv Hapoel Ber Ševe u utorak. Džej Enem zaigrao u startnoj postavi i bio strijelac.

Crvena zvezda pobijedila Novi Pazar 2:0 Izvor: MN PRESS

Golovima Aleksandra Kataija i Džeja Enema,Crvena zvezda pobijedila je Novi Pazar 2:0 (1:0) i napravila dobru uvertiru pred revanš protiv Hapoela u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u utorak od 20 časova.

Susret na "Marakani" praktično je poslužio Dejanu Stankoviću kao generalna proba pred predstojeći revanš meč protiv Hapoel Ber Ševe. Trener crveno-bijelih odlučio je da izvede značajno izmijenjen sastav, odmarajući nekoliko standardnih prvotimaca.

Izvor: MN PRESS

Najveće iznenađenje viđeno je na golu, gdje je umesto Mateuša Magaljaeša (nakon slabijeg izdanja i kiksa u Mađarskoj) šansu dobio mladi Savo Radanović. Mladi čuvar mreže isključen je u 60. minutu zbog igranja rukom van svog šesnaesterca, a prilikom izlaska sa terena Trebinjac je i zaplakao.

U startnu postavu vraćeni su štoper Miloš Veljković, kao i gorostasni napadač Džej Enem, koji duže vrijeme nije bio u ozbiljnijim takmičarskim planovima.

Sa druge strane, Novi Pazar je na "Marakanu" izašao bez imalo respekta, nametnuvši ofanzivan i hrabar ritam od samog starta utakmice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC