logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos hoće jednog od najvažnijih igrača Zvezde: "Kontakt je već uspostavljen"

Olimpijakos hoće jednog od najvažnijih igrača Zvezde: "Kontakt je već uspostavljen"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Grčki mediji pišu da je Nair Tiknizjan na meti Olimpijakosa.

Olimpijakos želi Naira Tiknizjana Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je izrazio interesovanje za fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizjana. Grčki portal "Sport 24" navodi da je velikan u otvorenom kontaktu sa fudbalerom, da bi bio spreman da ga dovede ovog ljeta.

Lijevi bek crveno-bijelih prva je opcija šampiona Srbije na svojoj poziciji i važan je član ekipe Dejana Stanovića, pa djeluje malo vjerovatno da bi Zvezda mogla da ga se odrekne u važnom trenutku sezone, dok traju evropske kvalifikacije. Ipak, Grci tvrde da se vode preliminarni razgovori i da ga pirejski klub želi.

Prema pisanju istog izvora, Olimpijakos razmatra za poziciju levog beka Tiknizjana i Fransiska Mouru iz Portoa, koga navodno prati nekoliko mjeseci.

Tiknizjan je igrač Zvezde od 2025. godine, dao je važan doprinos osvajanju "duple krune" prošle sezone i plasmanu u nokaut fazu Lige Evrope, a ovog ljeta je bio starter u oba dvomeča kvalifikacija za Ligu šampiona - i protiv Larna i protiv Hapoel Ber Ševe.

Prema specijalizovanom sajtu "Transfemarkt", vrijednost fudbalera iz Gruzije procijenjena je na sedam miliona evra i pod ugovorom je do 2028. Za njega su ovog leta bili zainteresovani u Rusiji, odakle je i došao na "Marakanu", ali je trener Dejan Stanković insistirao da on ostane, što se i dogodilo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Olimpijakos fudbal transferi Nair Tiknizjan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC