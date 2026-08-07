Olimpijakos hoće jednog od najvažnijih igrača Zvezde: "Kontakt je već uspostavljen"

Grčki mediji pišu da je Nair Tiknizjan na meti Olimpijakosa.

Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je izrazio interesovanje za fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizjana. Grčki portal "Sport 24" navodi da je velikan u otvorenom kontaktu sa fudbalerom, da bi bio spreman da ga dovede ovog ljeta.

Lijevi bek crveno-bijelih prva je opcija šampiona Srbije na svojoj poziciji i važan je član ekipe Dejana Stanovića, pa djeluje malo vjerovatno da bi Zvezda mogla da ga se odrekne u važnom trenutku sezone, dok traju evropske kvalifikacije. Ipak, Grci tvrde da se vode preliminarni razgovori i da ga pirejski klub želi.

Prema pisanju istog izvora, Olimpijakos razmatra za poziciju levog beka Tiknizjana i Fransiska Mouru iz Portoa, koga navodno prati nekoliko mjeseci.

Tiknizjan je igrač Zvezde od 2025. godine, dao je važan doprinos osvajanju "duple krune" prošle sezone i plasmanu u nokaut fazu Lige Evrope, a ovog ljeta je bio starter u oba dvomeča kvalifikacija za Ligu šampiona - i protiv Larna i protiv Hapoel Ber Ševe.

Prema specijalizovanom sajtu "Transfemarkt", vrijednost fudbalera iz Gruzije procijenjena je na sedam miliona evra i pod ugovorom je do 2028. Za njega su ovog leta bili zainteresovani u Rusiji, odakle je i došao na "Marakanu", ali je trener Dejan Stanković insistirao da on ostane, što se i dogodilo.

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