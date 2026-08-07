Abiola Dauda je otkrio da ga je u više navrata tražio Partizan tokom karijere, ali da je on to odbio pošto je igrao za Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji napadač Crvene zvezde i miljenik navijača ovog kluba Abiola Dauda završio je karijeru prije nekoliko godina, a sada je podijelio jednu zanimljvu priču iz doba kada je bio u Beogradu. Nigerijac je inače jedan od najzaslužnijih za prvu titulu Crvene zvezde nakon dugog perioda pauze 2014. godine.

On je stigao u zimskom prelaznom roku u sezoni 2012/13, dao je četiri gola u drugom dijelu sezone, a u to doba je stvorio veliko prijateljstvo sa jednim navijačem Partizana u čijem je restoranu redovno jeo.

"Želim da vam ispričan moje iskustvo sa jednim navijačem Partizana iz vremena dok sam igrao za Crvenu zvezdu. Kao što svi znamo, rivalstvo između ova dva tima je nešto što se prenosi generacijama čak i prije nego što se rodite. Ono što sam iskusio je nešto što nisam očekivao, a tu se rodilo veliko prijateljstvo van terena.

Jedan od mojih omiljenih restorana na Novom Beogradu je u vlasništvu zagriženog navijača Partizana i isprva nisam znao da je sa crno-bijele strane Beograda. Samo sam obožavao hranu tamo. Tako da sam nedjelju dana nakon svog prvog derbija otišao tamo da pojedem pastu karbonaru. On je došao i rekao da hoće da se opkladi sa mnom i pristao sam.

Rekao je da ću ako Crvena zvezda pobijedi Partizan imati besplatnu hranu do kraja sezone, a ako izgubimo moram da mu dam moj dres jer je njegova žena veliki navijač Crvene zvezde. Nažalost, izgubili smo od Partizana u drugom meču i osvojili su ligu u sezoni 2012/13", počeo je svoju priču Abiola Dauda.

Tražio ga Partizan

Vidi opis Miljeniku Delija Partizan nudio spas: "Odbio sam jer ne mogu da nosim crno-bijeli dres" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Njegov novi prijatelj mu je rekao da bi volio da ga vidi u dresu Partizana, a to je lako moglo da se desi. Poslije Crvene zvezde, Dauda je prešao u Vitese, ali je vrlo malo igrao. Nakon toga je otišao na pozajmicu u Škotskoj, pa Atromitos, Giresunspor, AEL i brojne grčke klubove, a imao je i ponudu Partizana za koju prvi put čujemo.

"Nekoliko dana poslije meča odnio sam dres tamo kako sam i obećao i tako smo postali veliki prijatelji. Svaki put kada sam tamo uvijek ručam u tom restoranu i jednog dana mi je rekao da sam drugačiji od ostalih i rekao mi je da mu se dopada kako igram i da bi volio da sam igrao za Partizan.

Istina je da kada sam bio u Viteseu, i nisam igrao zbog pozajmice Dominika Solankea i Bertrana Traorea iz Čelsija, Partizan je dva puta tražio da dođem i ja sam ih odbio dva puta jer ne mogu da nosim crno-bijeli dres pošto sam već nosio crveno-bijeli. Ne želim da izgubim poštovanje navijača.

On mi je uvijek pričao priče o derbijima iz vremena kada je Partizan bio u velikoj seriji titula dok to konačno nismo prekinuli u sezoni 2013/14 kada smo prekinuli dominaciju Partizana i vratili Zvezdu na staze stare slave. Prije dvije godine kada sam posjetio Beograd svratio sam na isto mjesto da pojedem karbonaru", rekao je Abiola Dauda.