"Plašio sam se za svoj život zbog njih dvojice": Bivši fudbaler Zvezde jedva pobjegao od ucjene

Crvena zvezda je iskoristila priliku, potpisala ugovor sa Abiolom Daudom i to se ispostavilo kao pogodak.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Abiola Dauda uspio je sa crveno-bijelima da osvojio šampionsku titulu, ali i da širom Evrope napravi sasvim respektabilnu karijeru. Igrao je u različitim zemljama, postizao golove, osvajao trofeje i bio miljenik navijača, ali doživio je i jednu veliku neprijatnost prije nego što je obukao Zvezdin dres.

Dauda je trebalo da potpiše ugovor sa Dinamom iz Minska, ali su ga tamo ruski agent i predsjednik kluba ucjenjivali! Zapravo, bio je sa njima u automobilu kada su se odvezli daleko od civilizacije, "sastavili" novi ugovor i ubijedili ga da potpiše iako su drugačiji detalji već bili dogovoreni. Željeli su da ga ubijede da igra za manje novca zbog zdravstvenih problema, koje Dauda nije imao!

"Ovo je najgori doživljaj koji sam ikada imao u svojoj fudbalskoj karijeri. Napustio sam Kalmar FF nakon što mi je ugovor istekao u decembru 2012. Oko januara 2013. dobio sam ponudu od kluba u Bjelorusiji pod nazivom Dinamo Minsk i sve je bilo dogovoreno, a sve što mi je preostalo bilo je da otputujem na medicinske preglede. Stigao sam u Bjelorusiju preko Letonije i bio je to veoma hladan zimski dan.

Otišao sam pravo u hotel nakon što su me sa aerodroma pokupili ruski agent koji radi sa mojim agentom Patrikom Morkom. Sljedećeg dana otišao sam na medicinski pregled i sve je bilo u redu, a na putu nazad u hotel bio sam u autu sa predsjednikom Minska i ruskim agentom. Sljedeće što su uradili bilo je da zaustave auto usred ničega i napišu mi novi ugovor na papiru za maramice, vjerujući da ću ovo prihvatiti jer su mi prijetili, a ja sam se plašio za svoj život i koliko su bili agresivni obojica. Prijetili su mi lažnim medicinskim izvještajima da imam problem sa srcem i da moram da prihvatim ovaj ugovor na papiru za maramice.

Kada sam stigao u hotel, pozvao sam svog agenta i ispričao mu šta se desilo, pa je on zakazao sljedeći dostupan let za moj povratak u Švedsku, i uradio sam još jedan medicinski pregled da budem siguran, i sve je bilo u redu sa mojim zdravljem. Postoji mnogo fudbalera koji su imali slično iskustvo kao ovo i nisu mogli da izađu iz njega", napisao je Abiola Dauda.

This is the worst experience I've ever had in my football career.



I left Kalmar FF after my contract ended in December 2012 .



Around January 2013 I got an offer from a club in Belarus called Dinamo Minsk and everything was agreed and all I need was to travel for medicals.



— Abiola Dauda (@blackveron)May 22, 2026

Kakvu je karijeru imao Abiola Dauda?

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Abiola Dauda počeo je karijeru u rodnoj Nigeriji, ali je vrlo brzo stigao do sjevera Evrope. Prvi klub u seniorskoj konkurenciji bio mu je švedski Solvesborgs, zatim je igrao za Kalmar, pa Crvenu zvezdu, Vitese, Harts, Atromitos, Giresunspor, AEL, Panetolikos, Apolon Smirnis, Mohamedan, Jonikos i Aris Petrupolis.

Sa Kalmarom u Švedskoj stigao je da osvoji šampionsku titulu i kup, sa Crvenom zvezdom bio je šampion Srbije, a sa Viteseom je osvojio Kup Holandije. Igrajući za Mohamedan u Indiji osvojio je državnu titulu, a kao priznanje u karijeri ima i nagradu za najboljeg strijelca u Kupu Grčke.

Za Crvenu zvezdu odigrao je ukupno 38 mečeva, uz 17 postignutih golova i sedam asistencija. Za crveno-bijele odigrao je proljećni dio sezone 2012/13 i sezonu 2013/14, nakon koje su ga crveno-bijeli prodali za pola miliona evra. Među navijačima je stekao kultni status jer je formirao tandem sa Draganom Mrđom i zajedno su vukli Zvezdu do titule.

