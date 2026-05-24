Najambiciozniji klub iz Srbije ispao iz Superlige: Do juče igrali Evropu, sada će u drugi rang poslije drame

TSC mora u Prvu ligu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Gotova je Superliga Srbije i konačno znamo ko ispada iz lige. A da bismo to saznali morali smo da čekamo do bukvalno posljednjeg zvižduka sudije! Znali smo od ranije da su Napredak, Spartak i Javor ispali, ali Mladost, Radnički Kragujevac i TSC su se do posljednjeg momenta borili za opstanak.

Na kraju je Mladost imala 46 bodova, a Radnički i TSC po 45. Ipak Radnički je opstao u ligi jer je u regularnom dijelu prije početka plejauta bio na višoj poziciji od TSC-a.

Kako je TSC ispao iz lige?

Mladost iz Lučana je poslije fantastičnog gola Udovičića iz slobodnog udaraca u 14. minutu pobijedila Napredak 1:0 (1:0) i to je bilo dovoljno da Lučanci nastave da igraju najviši rang. Prvi se ovaj meč završio i znali su u Lučanima da su opstali pošto je i u meču TSC-a i Radničkog iz Kragujevca bilo neriješeno.

Sljedeća utakmica koja se završila bila je IMT - TSC i to sa rezultatom 1:1. Iako domaćinu to ništa nije značilo svojim bodom izbacili su TSC iz lige. Poslije gola Zagara u 12. minutu Jovanović je uspio da izjednači u 54. minutu i tu je bio kraj timu iz Bačke Topole.

Ipak, nadali su se u Bačkoj Topoli da će se desiti čudio i da će Javor odigrati za njih. U prošlom kolu izbačeni tim iz Ivanjice na kraju je odigrao 2:2 u Kragujevcu i tako ostavio TSC bez Superlige naredne sezone. U Kragujevcu je počelo golom Simovića za vođstvo domaćina, a onda je Sahli dobio crveni karton u nadoknadi prvog poluvremena. Da stvar bude još gora Radonjić je izjednačio za Javor u petom minutu nadoknade, da bi Sise u prvom minutu drugog dela dao gol za 2:1 za Javor. Ipak Balde je pogodio u 67. minutu za 2:2 i opstanak.

A igrala se ovdje Evropa

Ambiciozni projekat iz Bačke Topole finansiran od stane MOL-a sada će na svom modernom stadionu na kome se igrala i Evropa igrati drugu ligu.

Igrali su grupnu fazu Lige Evrope, kvalifikacije za Ligu šampiona, grupnu i nokaut fazu Lige konferencija, a sada će u Prvu ligu Srbije. U Evropi su u Bačku Topolu stizali Steaua, Braga, Vest Hem, Olimpijakos, Frajburg, Legija, Gent...

