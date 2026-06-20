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Borac furiozan protiv srpskog niželigaša: 8 golova crveno-plavih na Zlatiboru!

Borac furiozan protiv srpskog niželigaša: 8 golova crveno-plavih na Zlatiboru!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ekipu Jedinstva Putevi Borac je savladao rezultatom 8:0.

Prijateljska utakmica Borac Jedinstvo Putevi Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca ubjedljivo su savladali ekipu Jedinstva Putevi, rezultatom 8:0, u prvoj utakmici na pripremama na Zlatiboru.

Crveno-plavi su pitanje pobjednika u susretu sa učesnikom Srpske lige Zapad riješio već u prvom poluvremenu, postigavši tri pogotka, da bi u nastavku samo "dotukao" rivala za furiozan početak odigravanja kontrolnih mečeva.

BORAC – JEDINSTVO PUTEVI 8:0

U prvom poluvremenu za crveno-plave su nastupili Ćetković, Riđan, Karolina, Paskval, Rogan, Ogrinec, Radošević, Roguljić, Vuković, Deket i Juričić. U nastavku priliku su dobili Modić, Jakšić, Dijuf, Saničanin, Erera, Hiroš, Jojić, Sijarić, Savić, Milak i Romera.

Tri puta je Borac nadmudio domaću odbranu u periodu od 15. do 22. minuta, a do prednosti je stigao pogotkom Abela Paskvala. David Vuković je izveo korner sa desne strane, glavom je šutirao Luka Juričić, da bi nakon loše intervencije golmana Jedinstva španski štoper samo plasirao u loptu u mrežu.

Matej Deket je ubrzo poslije nekoliko driblinga ostavio loptu za novajliju Antu Roguljića, koji je pogodio sa 17-18 metara, da bi samo nekoliko minuta kasnije bivši prvotimac splitskog Hajduka odradio veliki posao kod pogotka za 3:0.

Odlično je, skoro sa sredine terena, u prvi plan izbacio Deketa, koji je samo odložio loptu za Juričića, koji je "nastavio gdje je je stao u prošloj sezoni". Podsjetimo, u prethodnoj takmičarskoj godini Borčev napadač postigao je 26 golova te je jedan od najzaslužnijih za osvajanje šampionske titule, druge u posljednje tri sezone.

U nastavku, mreža užičkog niželigaša zatresla se još pet puta. Prvi put se to dogodilo u 50. minutu, kada su igrači Jedinstva izgubili loptu na svojoj polovini. Prihvatio ju je Sebastijan Erera i proigrao Danija Romeru, koji ju je sa vrha kaznenog prostora preciznim udarcem poslao u mrežu.

"Petarda je pukla" u 61. minutu. Poslije dalekometnog šuta Miloša Jojića, igrači Borca su kombinovali u protivničkom šesnaestercu, da bi na kraju Stefan Savić sa 6-7 metara pogodio nebranjeni dio mreže.

Hiroš je u 76. minutu pogotkom krunisao jedan udarac iz daljine. Potom se samo dva minuta kasnije u strijelce upisao i Omar Sijarić nakon asistencije Pavla Đajića, koji je u 86. minutu, nakon centaršuta Nemanje Jakšića, postavio konačan rezultat.

Naredni kontrolni meč na Zlatiboru Banjalučani će odigrati 23. juna, kada će odmjeriti snage sa ekipom Sutjeske iz Nikšića. Tri dana kasnije rival će biti IMT, dok će boravak u Srbiji biti zaključen susretom sa ruskim Ahmatom 29. juna.

Prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni Borac će odigrati 7. jula u 20.30 časova, kada će na Gradskom stadionu ukrstiti koplja sa Levskim u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal prijateljska utakmica

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