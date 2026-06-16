Borac u pohod ka Ligi šampiona kreće iz Banjaluke: Rival - Levski!

Šampion BiH saznao rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: UEFA.com/printscreen

Fudbaleri Borca, šampioni BiH, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv Levskog iz Sofije, odlučeno je na današnjem žrijebu u Nionu.

"Crveno-plavi", iako su bili nosioci, imali su veoma težak žrijeb. Prethodno je UEFA skratila listu potencijalnih rivala, tako da su Banjalučanima mogli da izvuku još Kauno Žalgiris, Sutjeska, Đer, Egnatija, Vitebsk i Atert Bisen.

Prvi mečevi na programu su 7/8. jula, a revanši sedam dana kasnije. Prvi susret biće odigran na Gradskom stadionu u Banjaluci, a revanš u Sofiji.

Tačni termini utakmica biće poznati 18. juna.

Levski četvrti put protiv bh. ekipa

Levski je 2001. takođe u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrao protiv bh. predstavnika. Tada je u dvomeču eliminisao sarajevski Željezničar (4:0, 0:0).

Još dva puta je klub iz Sofije odmjerio snage sa našim klubovima u Evropi. Bilo je to 2004. godine u kvalifikacijama za tadašnji Kup UEFA, kada je Levski bio ubjedljiv protiv Modriča Maxime (5:0, 3:0), dok je jedino Sarajevo iz dvomeča sa Bugarima uspjelo da izađe kao pobjednik. Bilo je to 2012. godine, u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Levski je slavio kod kuće 1:0, ali su Sarajlije u revanšu nadoknadile minus, pobijedile 3:1 i prošle u narednu rundu kvalifikacija.

Borac do sada nije igrao sa bugarskim predstavnicima na međunarodnoj sceni.

Parovi 1. kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Izvor: UEFA.com/printscreen