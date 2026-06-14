Za čast, za slavu, za Borac: Stojan Vranješ ostaje!

Iskusni fudbaler produžio saradnju sa "crveno-plavima" na još godinu dana.

Izvor: Promo/FK Borac/Vuk Damjanović

Stojan Vranješ proslaviće 40. rođendan kao član Borca.

Iskusni, 39-godišnji vezista produžio je ugovor sa banjalučkim klubom, pa će na Gradskom stadionu ostati bar do ljeta 2027. godine.

Borac je zanimljivim videom potvrdio ostanak nekadašnjeg kapitena.

Stojan Vranješ počeo je karijeru upravo u Borcu, nakon čega je promijenio brojne klubove, vraćao se u Banjaluku, a posljednji tri godine je član "Velikana iz Platonove". Te 2023. godine stigao je iz tuzlanske Slobode.