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Za čast, za slavu, za Borac: Stojan Vranješ ostaje! 2

Za čast, za slavu, za Borac: Stojan Vranješ ostaje!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Iskusni fudbaler produžio saradnju sa "crveno-plavima" na još godinu dana.

Stojan Vranješ Izvor: Promo/FK Borac/Vuk Damjanović

Stojan Vranješ proslaviće 40. rođendan kao član Borca.

Iskusni, 39-godišnji vezista produžio je ugovor sa banjalučkim klubom, pa će na Gradskom stadionu ostati bar do ljeta 2027. godine.

Borac je zanimljivim videom potvrdio ostanak nekadašnjeg kapitena.

Stojan Vranješ počeo je karijeru upravo u Borcu, nakon čega je promijenio brojne klubove, vraćao se u Banjaluku, a posljednji tri godine je član "Velikana iz Platonove". Te 2023. godine stigao je iz tuzlanske Slobode.

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Tagovi

FK Borac Stojan Vranješ

Komentari 2

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X men

Samo jer je tu eto gradski lik, pa da jos jednu sezonu prima dobra primanja. Sto se tice fudbala, nije odigrao dobru sezonu zadnjih 10 godina. Toliko..

zole

Čisti egoizam, zar misli da mladi fudbaleri ne treba da budu umesto njega, zar se nije naigro lopte

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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