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Borac m:tel pobjedom počeo turneju u Srbiji

Borac m:tel pobjedom počeo turneju u Srbiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši Borca m:tel uspješno su započeli turneju pripremnih utakmica u Srbiji.

Borac m:tel pobjedom počeo turneju u Srbiji Izvor: RK Borac m.tel

U prvom meču, odigranom u Aranđelovcu, ekipa iz Banjaluke savladala je domaći Šamot rezultatom 32:31 (15:17).

Utakmica je bila izuzetno napeta i neizvjesna do samog kraja nakon prvog dijela, koji su izabranici Mirka Mikića izgubili sa dva razlike.

U nastavku su crveno-plavi uspjeli da sačuvaju gol prednosti i počnu trijumfom turneju.

Najbolji igrač na terenu bio je Miloš Nježić sa osam I Vlado Draganić sa dva pogotka manje.

Poslije slovenačkog Grosuplja, ovo je bila druga pobjeda u pripremnim susretima, a već sutra (srijeda), Banjalučane očekuje duel sa Dinamom u Pančevu, a u četvrtak meč sa Metaloplastikom u Šapcu.

(MONOD)

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Rukomet RK Borac

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