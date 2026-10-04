Selektor "orlova" Veljko Paunović bio je zadovoljan partijom svojih fudbalera protiv Holandije, uprkos porazu. Istakao je dvojicu mladih igrača i naglasio da suđenje u Ajndhovenu nije bilo dobro.

Izvor: TV Arena sport

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je šestu utakmicu zaredom, osmu od deset od kada je Veljko Paunović selektor "orlova". Ipak, uprkos porazu od Holandije 2:1, bilo je stvari koje, donekle, govore da bi Srbija trebalo da bude strpljiva i da vjerujemo da bi se u budućnosti stvari mogle okrenuti u njenu korist, što je i selektor Veljko Paunović primijetio poslije meča.

"Vjerovatno jeste najbolja utakmica Srbije. Šta vi mislite?", rekao je Paunović za TV Arena Sport poslije čega je dobio potvrdan odgovor i to mu se dopalo:

"Momci su uradili nevjerovatan posao, vratili smo se odmah poslije primljenog gola brzo, ne bih da izdvajam pojedince, ali odlične utakmice Gudelja i Cvetkovića. Donijeli su svježinu i vedrinu".

Vidi opis Veljko Paunović: "Šta će Holandiji pomoć sudija protiv Srbije?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Tim je funkcionisao izvanredno, stvorili smo šanse da povedemo 2:1, Cvetković je imao šansu na pas Gudelja. Kada pogledate šta smo imali, kako su nas pobijedili... Stvorili su i oni šanse, ali odnos iskorišćenih šansi nije bio jednak".

Zašto je Paunović ljut na sudiju?

Pogledajte 00:27 Veljko Paunović se iznervirao Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Vidjeli smo da je Veljko Paunović u završnici utakmice protiv Holandije pobjesnio na arbitra Donatasa Rumšasa iz Letonije. Čuli smo sočne psovke, pa bačenu trenerku zbog bijesa, a poslije utakmice nije želio da preskoči komentar suđenja.

"Konkretno, možemo da smo kroz cijeli proces došli do ovakvog izdanja protiv vrhunske reprezentacije", rekao je Veljko Paunović i sam se osvrnuo na arbitra:

"Nisam zadovoljan suđenjem, njima ne treba pomoć, ne mogu da postoje dupli standardi, da se drugačije tumače faulovi, ali protiv ovakve reprezentacije, s ovakvim stadionom i suđenjem - pokazali smo da imamo jak i čvrst mentalitet. Fali nam da dostignemo taj nivo, ali se približavamo tome...", zaključio je.

Srbija je bez bodova i praktično nema nikakvu šansu da završi bar trećeplasirana u svojoj grupi. Holandija i Grčka imaju po osam, a Njemačka je na pet. Srpskim igračima preostaju još dvije utakmice u novembru u kojima će se boriti da izbjegnu "B" diviziju u koju idu dvije najgore četvrtoplasirane ekipe iz svih grupa "A" divizija.

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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