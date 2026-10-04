Na utakmici Holandija - Srbija, selektor Paunović je pokazao svoju strast. Urlao je na sudiju i bacio trenerku, što je šokiralo publiku.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović važi za vrlo mirnog trenera, koji ne prigovara previše sudijama, ali ga je Donatas Rumšas iz Letonije večeras izbacio iz takta. U završnici utakmice, dok je Holandija vodila 2:1 protiv Srbije, sudija nije dozvolio prednost i dao je loptu Holanđanima što je iznerviralo Paunovića.
Odmah je skočio sa klupe da protestuje kod Rumšasa, koji mu je odmah pokazao žuti karton, a to je samo dodatno "raspalilo" Veljka Paunovića koji je potom izgubio živce kako nikada nismo do sada vidjeli od njega. Pogledajte:
Sa njegovih usana mogle su da se pročitaju brojne psovke na srpskom jeziku koje je lako pročitati i nećemo ih prepričavati, a zatim je Paunović u bijesu skinuo trenerku i bacio je. Poslije toga otišao je i sjeo na svoje mjesto, dok ga je pogledom pratio Rumšas, koji mu je oprostio i drugi žuti karton.
Ovakvog Paunovića nikad niste vidjeli: Urlao na sudiju, pa skinuo i bacio trenerku
Nažalost, iako je Paunović ovim potezom uspio da "raspali" svoje igrače koji su krenuli na sve ili ništa i priprijetili su Holandiji, nisu uspjeli da postignu gol za izjednačenje.
Bila je to najbolja partija Srbije u ovoj Ligi nacija, iako su "orlovi" zgubili sve četiri utakmice i na korak su od ispadanja u "B" diviziju.
Šta dalje za Srbiju?
Srbija je bez bodova, i praktično nema nikakvu šansu da završi bar trećeplasirana u svojoj grupi. Holandija i Grčka imaju po osam, a Njemačka je na pet. Srbiji preostaju još dvije utakmice u novembru u kojima ćemo se boriti da izbjegne "B" diviziju u koju idu dvije najgore četvrtoplasirane ekipe iz svih grupa "A" divizija.
- Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45
- Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45
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