Na utakmici Holandija - Srbija, selektor Paunović je pokazao svoju strast. Urlao je na sudiju i bacio trenerku, što je šokiralo publiku.

Izvor: TV Arena sport

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović važi za vrlo mirnog trenera, koji ne prigovara previše sudijama, ali ga je Donatas Rumšas iz Letonije večeras izbacio iz takta. U završnici utakmice, dok je Holandija vodila 2:1 protiv Srbije, sudija nije dozvolio prednost i dao je loptu Holanđanima što je iznerviralo Paunovića.

Odmah je skočio sa klupe da protestuje kod Rumšasa, koji mu je odmah pokazao žuti karton, a to je samo dodatno "raspalilo" Veljka Paunovića koji je potom izgubio živce kako nikada nismo do sada vidjeli od njega. Pogledajte:

Pogledajte 00:27 Veljko Paunović se iznervirao Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Sa njegovih usana mogle su da se pročitaju brojne psovke na srpskom jeziku koje je lako pročitati i nećemo ih prepričavati, a zatim je Paunović u bijesu skinuo trenerku i bacio je. Poslije toga otišao je i sjeo na svoje mjesto, dok ga je pogledom pratio Rumšas, koji mu je oprostio i drugi žuti karton.

Vidi opis Ovakvog Paunovića nikad niste vidjeli: Urlao na sudiju, pa skinuo i bacio trenerku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nažalost, iako je Paunović ovim potezom uspio da "raspali" svoje igrače koji su krenuli na sve ili ništa i priprijetili su Holandiji, nisu uspjeli da postignu gol za izjednačenje.

Bila je to najbolja partija Srbije u ovoj Ligi nacija, iako su "orlovi" zgubili sve četiri utakmice i na korak su od ispadanja u "B" diviziju.

Šta dalje za Srbiju?

Srbija je bez bodova, i praktično nema nikakvu šansu da završi bar trećeplasirana u svojoj grupi. Holandija i Grčka imaju po osam, a Njemačka je na pet. Srbiji preostaju još dvije utakmice u novembru u kojima ćemo se boriti da izbjegne "B" diviziju u koju idu dvije najgore četvrtoplasirane ekipe iz svih grupa "A" divizija.

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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