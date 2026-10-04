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Ovakvog Paunovića nikad niste vidjeli: Urlao na sudiju, pa skinuo i bacio trenerku

Ovakvog Paunovića nikad niste vidjeli: Urlao na sudiju, pa skinuo i bacio trenerku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na utakmici Holandija - Srbija, selektor Paunović je pokazao svoju strast. Urlao je na sudiju i bacio trenerku, što je šokiralo publiku.

Veljko Paunović bijesan na utakmici Holandija Srbija Izvor: TV Arena sport

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović važi za vrlo mirnog trenera, koji ne prigovara previše sudijama, ali ga je Donatas Rumšas iz Letonije večeras izbacio iz takta. U završnici utakmice, dok je Holandija vodila 2:1 protiv Srbije, sudija nije dozvolio prednost i dao je loptu Holanđanima što je iznerviralo Paunovića.

Odmah je skočio sa klupe da protestuje kod Rumšasa, koji mu je odmah pokazao žuti karton, a to je samo dodatno "raspalilo" Veljka Paunovića koji je potom izgubio živce kako nikada nismo do sada vidjeli od njega. Pogledajte:

Pogledajte

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Veljko Paunović se iznervirao
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Sa njegovih usana mogle su da se pročitaju brojne psovke na srpskom jeziku koje je lako pročitati i nećemo ih prepričavati, a zatim je Paunović u bijesu skinuo trenerku i bacio je. Poslije toga otišao je i sjeo na svoje mjesto, dok ga je pogledom pratio Rumšas, koji mu je oprostio i drugi žuti karton.

Nažalost, iako je Paunović ovim potezom uspio da "raspali" svoje igrače koji su krenuli na sve ili ništa i priprijetili su Holandiji, nisu uspjeli da postignu gol za izjednačenje.

Bila je to najbolja partija Srbije u ovoj Ligi nacija, iako su "orlovi" zgubili sve četiri utakmice i na korak su od ispadanja u "B" diviziju.

Šta dalje za Srbiju?

Srbija je bez bodova, i praktično nema nikakvu šansu da završi bar trećeplasirana u svojoj grupi. Holandija i Grčka imaju po osam, a Njemačka je na pet. Srbiji preostaju još dvije utakmice u novembru u kojima ćemo se boriti da izbjegne "B" diviziju u koju idu dvije najgore četvrtoplasirane ekipe iz svih grupa "A" divizija.

  • Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45
  • Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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Tagovi

Veljko Paunović Holandija Srbija Liga nacija treneri fudbal

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