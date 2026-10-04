Donesena je odluka da trojica fudbalera Srbije ne budu na raspolaganju selektoru Paunoviću za meč u Amsterdamu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije četvrti i posljednji meč na ovom okupljanju igra u gostima protiv Holandije, a selektor Veljko Paunović "skratio" je spisak igrača na koje računa. Trojica talentovanih igrača, od kojih smo očekivali da se tokom mečeva protiv Grčke, Holandije i Njemačke nametnu u nacionalnom timu nisu prijavljeni za meč u Amsterdamu, što znači da na njemu neće nastupiti.

Po informacijama sa sajta UEFA, za meč protiv Holandije Veljko Paunović ne računa na Petra Sukačeva, Stefana Džodića i Vasilija Kostova. Riječ je o fudbalerima koji su imali veoma malu ulogu i minutažu na prva tri meča reprezentacije Srbije tokom ovog okupljanja.

Vidi opis Veljko Paunović precrtao trojicu reprezentativaca Srbije: Zna se ko sigurno ne igra protiv Holandije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Petar Sukačev je ušao u igru tokom 90. minuta utakmice Srbije i Grčke u Beogradu, ali zatim nije bio u konkurenciji za tim na naredna dva meča. Vasilije Kostov je na tom meču sjedio na klupi za rezerve, propustio je meč protiv Holandije i zatim je odigrao dva minuta protiv Nijemaca. Stefan Džodić protiv Nijemaca bio starter i odigrao je 67 minuta, a prije toga je sjedio na klupi protiv Holandije.

Na koga računa Paunović?

Selektor Srbije Veljko Paunović ne bi trebalo da ima problema sa sastavljanjem tima za ovaj meč, jer je na spisku i dalje veliki broj fudbalera koji konkurišu za tim, uprkos promjenama koje smo vidjeli prethodnih dana. Između ostalog, za mjesto u timu konkurišu i "naknadno" pozvani fudbaleri. Ovo je spisak igrača koji bi mogli da nastupe za Srbiju protiv Holandije:

Golmani: Vanja Milinković-Savić, Aleksandar Stanković, Dragan Rosić

Odbrana: Kosta Nedeljković, Strahinja Pavlović, Ognjen Mimović, Filip Kostić, Nikola Simić, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Aleksa Terzić, Stefan Gudelj

Vezni: Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Lazar Samardžić, Saša Lukić

Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Dušan Tadić, Andrija Živković, Mihajlo Cvetković

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!