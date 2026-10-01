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Veljko Paunović: "Niko ne može da bude zadovoljan i nemam šta da vam kažem"

Veljko Paunović: "Niko ne može da bude zadovoljan i nemam šta da vam kažem"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nije imao mnogo toga da kaže nakon poraza od Njemačke u Minhenu.

Veljko Paunović o utakmici Njemačka Srbija Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentacija Srbije poražena je od Njemačke (2:0) u trećem kolu Lige nacija, a selektor Veljko Paunović nije imao mnogo toga da kaže nakon još jednog poraza nacionalnog tima. Bio je ovo treći uzastopni neuspjeh u okviru Lige nacija, pošto su srpske fudbalere prije ovog meča savladale selekcije Grčke (1:2) i Holandije (1:2).

Odmah nakon meča selektor Veljko Paunović je govorio za televiziju "Arena sport", a tom prilikom je rekao da ne može da bude zadovoljan i da nema mnogo toga da kaže u odnosu na sve ono od prije meča. Činilo se i da je selektor Paunović razočaran blijedim izdanjem svog tima.

"Ne mogu da budem zadovoljan, ne može niko da bude zadovoljan, međutim... Analiza. Mislim da treba da radimo isto kao i do sada, u istom pravcu. Proces. Ne mogu da vam kažem nešto drugačije nego prije utakmice. Izgubili smo utakmicu, završeno. Idemo dalje. Malo su se ponovile neke stvari iz prethodne utakmice. Probali smo da damo i mladim momcima šansu kad je bilo teško za preokret. Tako i neke pozitivne stvari. Nemam ništa novo da vam kažem. Nisu greške u pitanju, fale nam mehanizmi koje ima svaka ekipa. Svaki put smo sve bliže da ih imamo", rekao je Paunović.

Naredni meč reprezentacija Srbije igra u nedjelju protiv Holandije, a do kraja godine ima još dvije utakmice u novembru. Za kraj Lige nacija protivnici će biti Njemačka u Beogradu i Grčka na gostujućem terenu. Srbija će za cilj imati da izbjegne posljednju poziciju u grupi, iako to sada djeluje kao veoma težak zadatak.

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Tagovi

Veljko Paunović Srbija Njemačka Liga nacija fudbal orlovi

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