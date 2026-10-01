Crvena zvezda upisala je prvu evroligašku pobkedu, a to je gledao i trener fudbalera Albert Rijera koji je stigao i da se našali.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala prvu evroligašku pobjedu. Poslije dramatične završnice pao je Efes u Beogradskoj areni (77:72). Navijači su zajedno sa igračima slavili prvenac u elitnom takmičenju i nisu bili sami, bio je tu i trener fudbalskog kluba Albert Rijera.

Španski stručnjak nije skidao osmijeh sa lica, a u prolazu je u neformalnom razgovoru dao i kratku izjavu za MONDO.

Vidi opis Rijera gledao prvu pobjedu košarkaša Zvezde: "Donio sam im sreću" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Bilo je lijepo, došao sam prvi put na utakmicu i Zvezda je pobijedila. Donio sam sreću košarkašima", nasmijao se Rijera.

Fudbaleri Zvezde trenutno su na reprezentativnoj pauzi, što je Rijera iskoristio da dođe i da gleda meč. Bilo je tu i nekoliko fudbalera, pored terena sjedeli su i Mirko Ivanić, Aleksandar Katai i Rade Krunić.

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