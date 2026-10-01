Rijera gledao prvu pobjedu košarkaša Zvezde: "Donio sam im sreću"

Crvena zvezda upisala je prvu evroligašku pobkedu, a to je gledao i trener fudbalera Albert Rijera koji je stigao i da se našali.
Crvena zvezda je upisala prvu evroligašku pobjedu. Poslije dramatične završnice pao je Efes u Beogradskoj areni (77:72). Navijači su zajedno sa igračima slavili prvenac u elitnom takmičenju i nisu bili sami, bio je tu i trener fudbalskog kluba Albert Rijera.
Španski stručnjak nije skidao osmijeh sa lica, a u prolazu je u neformalnom razgovoru dao i kratku izjavu za MONDO.
"Bilo je lijepo, došao sam prvi put na utakmicu i Zvezda je pobijedila. Donio sam sreću košarkašima", nasmijao se Rijera.
Fudbaleri Zvezde trenutno su na reprezentativnoj pauzi, što je Rijera iskoristio da dođe i da gleda meč. Bilo je tu i nekoliko fudbalera, pored terena sjedeli su i Mirko Ivanić, Aleksandar Katai i Rade Krunić.
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