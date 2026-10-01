Tuzlak iz redova Borca oduševljen podrškom u Boriku: Kad cijela dvorana navija bacaš se za svaku loptu!

Novajlija u redovima Borca Armin Bulić presrećan je jer je njegova ekipa imala sjajnu podršku u Boriku, al ii priliku da igra protiv ekipe iz Lige šampiona.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ljubitelji rukometa u Banjaluci u srijedu su imali priliku da u sjajnoj atmosferi u Boriku gledaju duel Borca i Partizana, u kojem su vidjeli i neke nove mlade nade u dresu banjalučkog kluba.

Jedan od njih je i sedamnaestogodišnji Armin Bulić. Mladi srednji bek je nakon 102 postignuta gola u Premijer ligi BIH prošle sezone napustio Slobodu iz Tuzle i došao u Borac, a nakon utakmice protiv Partizana nije krio oduševljenje.

"Prije nego što bilo šta kažem, želio bih da se zahvalim ovim navijačima na fenomenalnoj atmosferi. Mislim da je svaki član ekipe ostavio svoj maksimum na terenu. Stvarno je fenomenalno kročiti u punu dvoranu Borik. Možda i ostvarenje nekih snova, da iza tebe ima cijela dvorana. Kad ti je teško, pogledaš, oni skaču i ti moraš se baciti za svaku loptu. A što se tiče igranja protiv igrača koji se takmiče u Ligi šampiona osjetili smo da trebam raditi na svojoj fizičkoj spremi i jačini, i to je to", rekao je Bulić.

Borac će 10. oktobra početi sezonu u Premijer ligi BIH utakmicom kod kuće protiv Vogošće, a potom slijedi odlazak u Solun gdje će biti odigran prvi od dva meča protiv PAOK-a u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa.

"Idemo iz utakmice u utakmicu, ekipa se sprema, treniramo vrhunski. Evo, sad nam počinje liga, idemo u Evropu, u Solun. Mislim da u Solun nećemo ići sa bijelom zastavom, idemo se boriti, pa u Boriku šta bude", poručio je Borčev tinejdžer.