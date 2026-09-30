Partizan odbranio "Svesrpski kup" u Banjaluci! Borac m:tel pokazao potencijal u prvom dijelu (FOTO, VIDEO)

Rukometaši beogradskog Partizana osvojili su 10. po redu Svesrpski kup u Banjaluci i odbranili trofej iz Niša.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjaluka je ponovo centar regionalnog rukometa.

Jubilarni, 10. Svesrpski kup donio je u srijedu uveče praznik sporta u sportsku dvoranu "Borik", gdje su crno-bijeli pokazali da su u ovom trenutku ipak bolja ekipa od banjalučkog Borca m:tel, što se realno i očekivalo.

Izabranici Mirka Mikića, koji još nisu počeli sezonu, pružili su u prvom dijelu solidan otpor učesniku EHF Lige šampiona i na odmor u poluvremenu otišli sa minusom od četiri pogotka, ali su u nastavku klasu pokazali puleni trenera Raula Gonzalesa

BORAC - PARTIZAN 26:37 (17:21)

Ipak, možda i bitnije od samog rezultata je podatak da je "Borik" ponovo bio pun, da su na tribinama bile i najvatrenije pristalice oba kluba - "Lešinari" i "Grobari", koji su zajedno sa hiljadama Banjalučana, najprije minutom ćutanja odali počast danas preminulom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću, a onda sportski bodrili svoje ljubimce svih 60 minuta.

Crveno-plavi su osim početnog vođstva koji je osigurao Vladimir Vranješ, bili u konstantnom rezultatskom zaostatku, što se i očekivalo, s obzirom da su crno-bijeli uveliko u takmičarskom pogonu, dok je banjalučkom timu ovo prva zvanična utakmica u novoj sezoni.

Gosti iz Beogradu su prvi put do "plus tri" stigli u sedmom minutu pogotkom španskog reprezentativca Migela Sančeza Migaljona (3:6), da bi do sredine prvog poluvremena razlika narasla na pet golova, kada je mrežu Nebojše Grahovca pogodio Izraelac Joav Lumbroso (7:12).

Održavali su prednost izabranici Raula Gonzalesa, koji je inače selektor Srbije, da bi s dva vezana pogotka kapitena Borca Miloša Nježića, Banjalučani smanjili na "minus tri" (11:14).

Orilo se dvoranom "Borik" u tim trenucima "Borac Banjaluka oooo", ali ništa nije poremetilo crno-bijele koji su brzo vratili pet razlike u 23. minutu. Potom su na scenu stupili mladi Borčevi rukometaši Armin Bulić i Novak Petrović, koji su sjajnim akcijama podigli cijelu dvoranu na noge.

Bulić i Petrović su postigli po dva pogotka za smanjenje prednosti, a kad je Miloš Nježić svojim četvrtim golom pogodio za samo dva razlike (15:17) u 27. minutu, ali se na odmor otišlo sa prednošću Beograđana 17:21.

Mogli su crveno-plavi i do povoljnijeg rezultata, međutim sedmerac je u finišu promašio Nježić, a u narednom napadu i Vranješ zicer sa šest metara.

U nastavku su gosti pokazali klasu i već za 10 minuta drugog poluvremena se odlijepili na "plus 10" - 29:19, za koji se pobrinuo Španac Migeljon Sančez, pa je bilo jasno da će Beograđani odbraniti trofej osvojen u februaru u niškom "Čairu", što su i burno proslavili na kraju.

Razumljivo, priliku da osjete teren dobili su mladi igrači Banjalučana poput Danila Tubina, Slavena Pejanovića, Armina Bulića i Novaka Petrovića, koji su pokazali izuzetan potencijal i sigurno će predstavljati budućnost ekipe Mirka Mikića.

To su naravno prepoznali i "Lešinari", koji su svih 60 minuta svojski bodrili domaći tim napravivši odličnu atmosferu u poslije dugo vremena punoj dvorani "Borik".

Najefikasniji u banjalučkom taboru bio je kapiten Miloš Nježić sa devet golova, dok su kod beogradske ekipe dominirala krila - Migel Sančez Migaljon i Milija Papović sa po pogotkom manje.

Crno-bijeli večeras nisu mogli da računaju na desnog beka iz Rusije Sergeja Ivanova i bjeloruskog lijevog beka Vladislava Kuleša zbog administrativnih problema - pasoši su im na viziranju u mađarskoj ambasadi jer će Partizan naredni meč igrati u Ligi šampiona 7. oktobra protiv Vesprema.

S druge strane, Borac novu sezonu u Premijer ligi BiH počinje 10. oktobra protiv Vogošće, a onda će sedam dana kasnije na put u Solun na meč protiv PAOK- u EHF Evropskom kupu.

Vidi opis Partizan odbranio "Svesrpski kup" u Banjaluci! Borac m:tel pokazao potencijal u prvom dijelu (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 17 / 17

Svesrpski kup počeo je kao ideja o učvršćivanju sportskih i prijateljskih veza između Rukometnih saveza Republike Srpske i Srbije, a danas predstavlja tradiciju dugu deceniju, koja iz godine u godinu okuplja vrhunske aktere i ljubitelje rukometa.

Podsjetimo, prvi Svesrpski kup odigran je 2014. godine u dvorani "Radolinka" u Tesliću, a od tada pa osam godina zaredom, titulu je osvajala novosadska Vojvodina na završnim turnirima koji su igrani od Novog Sada, Loznice, Pala, Banjaluke, Trebinja i Niša.

Pretposljednji Svesrpski kup, koji je odigran u februaru ove godine u niškom "Čairu", pripao je Partizanu, koji je u finalu bio bolji od dobojske Sloge.

Prije ovog večerašnjeg duela Banjalučana i Beograđana, posljednji put su odmjerili snage prije 12 godina i to na Sretenje, 15. februara 2014. godine u okviru SEHA lige. Pred prepunim "Borikom", Borac m:tel je tada slavio pobjedu (26:21), a iz te generacije jedino je Miloš Nježić i večeras zaigrao protiv crno-bijelih. Aktuelni strateg crveno-plavih, Mirko Mikić postigao je tada tri gola.

U uvertiri večerašnjoj utakmici Svesrpskog kupa, kadeti Srbije savladali su vršnjake iz Republike Srpske.

(MONDO)