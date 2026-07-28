Ukida se Svesrpski kup za rukometašice: Kod muškaraca samo jedna utakmica - igraće Borac m:tel i Partizan!

Upravni odbor Rukometnog saveza RS usvojio je nekoliko odluka na današnjoj sjednici.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nova sezona u Prvoj ligi Republike Srpske za rukometaše i rukometašice počeće 19. i 20. septembra, dok će sedam dana kasnije startovati i drugoligaši. Ovo je jednoglasno odlučeno na prvoj sjednici novog saziva Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske kojom je predsjedavao Marinko Umičević.

"Prije svega moram naglasiti da sam prezadovoljan sastankom, pogotovo što smo sve odluke donijeli jednoglasno. Što se tiče Prve muške lige ove godine imamo novitet, odnosno 14 klubova podijelili bismo u dvije grupe: istok i zapad. Na taj način pojeftinili bismo troškove klubovima na kojima je sada da se izjasne o ovom prijedlogu. Jedna od novina je da će svaki član Upravnog odbora obezbijediti od po 1.000 maraka na godišnjem nivou", rekao je Umičević.

Na sjednici je bilo govora i o organizaciji desetog Svesrpskog kupa koji će takođe biti odigran po novom modelu.

"Prijedlog je da se Svesrpski kup odigra 30. septembra u Banjaluci između rukometaša Borca i Partizana iz Beograda. Ne možemo parirati u ženskom rukometu, jer je evidentno da tu nismo na istom nivou u odnosu na ŽRK Crvena zvezda. Stoga imamo namjeru da se u predigri seniorskog meča sastanu reprezentacije Srbije i Republike Srpske, odnosno igrači rođeni 2008. godine. Za našu selekciju igrali bi klinci koji su nedavno učestovali na Svjetskom školskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji na kojem su zauzeli deveto mjesto iako su izgubili samo jedan meč. Ovo je za sada u formi prijedloga, pred nama je da riješimo novčanu konstrukciju i sigurno je da će biti potrebno obezbijediti gotovo 100 hiljada maraka."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!