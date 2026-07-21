Bivši golman Crvene zvezde posjetio kamp Rukometnog saveza RS u Trebinju

U narednim danima, mlade rukometaše i rukometašice iz RS obići će i legendarni Nedeljko Jovanović, saopšteno je iz Rukometnog saveza RS.

Izvor: Rukometni savez RS

Drugog dana boravka na kampu u Trebinju mlade rukometaše i rukometašice iz Republike Srpske i klince iz Srbije posjetio je bivši čuvar mreže RK Crvena zvezda Miloš Čučković, koji trenutno radi kao trener golmana u reprezentaciji Švajcarske.

Tokom posjete obratio se mladim golmanima i polaznicima, te im je ovom prilikom poželi uspješan rad i dobro zdravlje.

Izvor: Rukometni savez RS

"Moram istaći da sam oduševljen što se na jednom mjestu okupio veliki broj mladih rukometaša iz Republike Srpske i Srbije. Sigurno je da ovakvi projekti imaju veliki značaj za razvoj mladih sportista koji pored kvalitetnih treninga, posebnu pažnju treba da posvete i pravilnoj ishrani kao i kvalitetnom odmoru", izjavio je Miloš Čučković, koji je poželio da se "Ljetna škola sporta" nastavi i u godinama koje dolaze.

Obrenko Miljković, predsjednik Komisije za omladinska takmičenja u Rukometnom savezu Republike Srpske, nije krio zadovoljstvo dolaskom Čučkovića na kamp.

"Prije svega želio bih da se zahvalim Milošu Čučkoviću na izdvojenom vremenu i dolasku na kamp u Trebinje. Ovim gestom je pokazao da pored odličnog trenerskog posla, da je ujedno i veliki čovjek i još jednom mu upućujem veliko hvala", istakao je Obrenko Miljković.

Izvor: MN PRESS

Dječake i djevojčice iz Republike Srpske te klince iz Srbije u četvrtak (23. jul) posjetiće rukometna legenda Nedeljko Jovanović i pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin.

(mondo.ba, D. Šutvić)