Ognjen Matanović postigao je prelijep pogodak za Grafičar, a Zvezdan Terzić kaže za njega da je najtalentovaniji igrač crveno-bijelih u mlađim kategorijama.

Izvor: MN PRESS

Ognjen Matanović (16) pokazao je zašto važi za jednog od najtalentovanijih mladih srpskih fudbalera. Igra kao pozajmljen igrač Crvene zvezde u Grafičaru i tamo je odmah pokazao šta zna i umije. Dao je gol za pobjedu protiv Voždovca u Prvoj ligi Srbije. I to na kakav način.

Poslije sjajne duge lopte Dragana Anokića, imao je savršen prijem lopte. Smirio je loptu, dao sebi dovoljno prostora i matirao golmana Miloša Debeljakovića u 48. minutu. Ispostaviće se da je to bio ujedno i jedini gol na meču i to za tri boda.

Pogledajte 00:58 Ognjen Matanović gol za Grafičar Izvor: YouTube/Zvezda TV Izvor: YouTube/Zvezda TV

Grafičar je tako upisao prvi trijumf u trećem kolu, dok je Voždovac bez ijednog poena i poslije tri odigrane utakmice u ovom takmičenju.

Terzić rekao da je Matanović najtalentovaniji

Vidi opis Kakva majstorija Ognjena Matanovića (16): Terzić tvrdi da je ovaj momak najtalentovaniji u školi Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je pričao o talentima crveno-bijelih i upravo je Matanovića istakao kao najtalentovanijeg.

"Ognjen Matanović, 2010. godište, vjerovatno najtalentovaniji igrač čitave omladinske škole Crvene zvezde. Tu su takođe i još tri momka 2010. godište Luka Trpevski, Mihajlo Kresoja, Mihailo Radović. Zatim Veljko Berić 2011. godište. Tek nam dolaze najtalentovanija djeca. Tako da za Crvenu zvezdu nema bojazni. To je sve produkt ozbiljnog, dugoročnog i sistemskog rada. I velikih ulaganja", rekao je Terzić o njemu.

Matanović je ponikao u školi fudbala "Virtus" sa Bežanijske kose, pa je bio u Čukaričkom i onda je došao u Zvezdu 2023. godine. Proglašen je i za najboljeg pionira Zvezde. Zanimljivo je i da su na istoj toj dodjeli priznanje dobili najbolji omladinac Veljko Milosavljević, najbolji kadet bio je Vasilije Kostov za koga se bore mnogi klubovi...