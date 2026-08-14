Partizan još jači napada Hetafe: Novo pojačanje u Humskoj, stiže iz Francuske

Fudbalski klub Partizan završio je transfer Igora Miladinovića, bivšeg fudbalera Čukaričkog, koji stiže iz Sent Etjena.
Fudbalski klub Partizan završio je važan posao dovođenjem Nikole Čumića, ali to nije jedino pojačanje koje stiže u Humsku. Istog dana dogovoren je i dolazak Igora Miladinovića (23) iz francuskog Sent Etjena.
Kako MONDO saznaje, Miladinović je već na putu ka Beogradu, gdje će ponovo nositi crno-bijeli dres, jer je prije odlaska u inostranstvo nosio iste klupske boje, ali Čukaričkog.
Miladinović u Partizan stiže na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, nakon napornih pregovora koje su vodili srpski i francuski klub. Francuzi su prvo tražili 1,7 miliona evra, a nakon što je Partizan pristao pojavili su se "dodatni troškovi". Tada je Sent Etjen rekao da je cijena 2,3 miliona evra, pa je kompromisno rješenje pronađeno u pozajmici sa pravom otkupa.
Partizan će dobiti još jedno pojačanje na koje će Saša Ilić moći da računa u nastavku sezone, koja je u uvodnom dijelu pokazala da ima prostora za optimizam u Humskoj. Crno-bijeli su pobijedili sva četiri evropska meča koja su igrali do sada, što im se nije desilo 15 godina.
Ko je Igor Miladinović?
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Riječ je o kreativnom veznom fudbaleru koji se najbolje snalazi kao "desetka", ali može da igra i kao drugi napadač. Izuzetno je opasan kada se u završnici napada pojavljuje iz drugog plana, prateći kretnju napadača.
Svojevremeno je Miladinović za omladince Čukaričkog imao 65 mečeva, 14 golova i devet asistencija, a zatim je u prvom timu kluba sa Banovog brda upisao 60 nastupa, 12 golova i šest asistencija.
U ljeto 2024. godine prešao je u francuski Sent Etjen za 3.000.000 evra, a u dresu tog slavnog kluba odigrao je 33 meča, uz dva gola i jednu asistenciju. Igrao je i za rezervnu ekipu francuskog kluba, gdje je na 10 mečeva upisao tri gola i jednu asistenciju.
Za reprezentacije Srbije do 17, 19 i 21 godine Igor Miladinović je odigrao 19 mečeva, a sva četiri gola postigao je u kadetskoj selekciji.