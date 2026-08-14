Partizan još jači napada Hetafe: Novo pojačanje u Humskoj, stiže iz Francuske

Fudbalski klub Partizan završio je transfer Igora Miladinovića, bivšeg fudbalera Čukaričkog, koji stiže iz Sent Etjena.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Fudbalski klub Partizan završio je važan posao dovođenjem Nikole Čumića, ali to nije jedino pojačanje koje stiže u Humsku. Istog dana dogovoren je i dolazak Igora Miladinovića (23) iz francuskog Sent Etjena.

Kako MONDO saznaje, Miladinović je već na putu ka Beogradu, gdje će ponovo nositi crno-bijeli dres, jer je prije odlaska u inostranstvo nosio iste klupske boje, ali Čukaričkog.

Miladinović u Partizan stiže na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, nakon napornih pregovora koje su vodili srpski i francuski klub. Francuzi su prvo tražili 1,7 miliona evra, a nakon što je Partizan pristao pojavili su se "dodatni troškovi". Tada je Sent Etjen rekao da je cijena 2,3 miliona evra, pa je kompromisno rješenje pronađeno u pozajmici sa pravom otkupa.

Partizan će dobiti još jedno pojačanje na koje će Saša Ilić moći da računa u nastavku sezone, koja je u uvodnom dijelu pokazala da ima prostora za optimizam u Humskoj. Crno-bijeli su pobijedili sva četiri evropska meča koja su igrali do sada, što im se nije desilo 15 godina.

Ko je Igor Miladinović?

Riječ je o kreativnom veznom fudbaleru koji se najbolje snalazi kao "desetka", ali može da igra i kao drugi napadač. Izuzetno je opasan kada se u završnici napada pojavljuje iz drugog plana, prateći kretnju napadača.

Svojevremeno je Miladinović za omladince Čukaričkog imao 65 mečeva, 14 golova i devet asistencija, a zatim je u prvom timu kluba sa Banovog brda upisao 60 nastupa, 12 golova i šest asistencija.

U ljeto 2024. godine prešao je u francuski Sent Etjen za 3.000.000 evra, a u dresu tog slavnog kluba odigrao je 33 meča, uz dva gola i jednu asistenciju. Igrao je i za rezervnu ekipu francuskog kluba, gdje je na 10 mečeva upisao tri gola i jednu asistenciju.

Za reprezentacije Srbije do 17, 19 i 21 godine Igor Miladinović je odigrao 19 mečeva, a sva četiri gola postigao je u kadetskoj selekciji.