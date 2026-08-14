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Srbija izgubila od Hrvatske u četvrtfinalu: Drama, pa borba za peto mjesto umjesto medalje

Srbija izgubila od Hrvatske u četvrtfinalu: Drama, pa borba za peto mjesto umjesto medalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vaterpolisti Srbije su poslije dramatične završnice poraženi od Hrvatske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Srbija izgubila od Hrvatske u četvrtfinalu: Drama, pa borba za peto mjesto umjesto medalje Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije nije uspjela da prođe u polufinale na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. U četvrtfinalu je poslije dramatične završnice izgubila od Hrvatske - 14:13 (4:4, 3:2, 4:3, 3:4). Umjesto borbe za medalju, slijedi meč za peto mjesto.

Izabranici Miloša Korolije imali su šansu u neizvjesnoj završnici i da dođu do izjednačenja pošto vršnjaci iz Hrvatske nisu uspjeli da sačuvaju vođstvo od 12:9. Prišli su na samo gol zaostatka na oko tri minuta do kraja, imali nekoliko prilika i za izjednačenje i mogući preokret, ali gola nije bilo.

Najbolji u srpskom timu bio je Đokanović sa četiri gola, Novaković i Canepa dodali su po tri. Na drugoj strani su Šušić i Burburan dali po četiri pogotka.

"Delfini" će se za plasman od petog do osmog mjesta boriti sa Njemačkom koja je izgubila od Italije u četvrtfinalu.

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Vaterpolo

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