Vatrepolista Luka Gladović neće biti dio tima reprezentacije Srbije nakon što se povrijedio

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije do 20 godina priprema se za Evropsko prvenstvo u Varni (Bugarska). Međutim, ovaj tim neće moći da računa na Luku Gladovića, jednog od najtalentovanijih momaka u ovoj selekciji.

Gladović, koji je do skoro branio boje Novog Beograda, povrijedio se van terena. Mladi vaterpolista UCLA univerziteta slomio je nogu, pa će početak sezone za ovog momka morati da pričeka. Gladović je otkrio da će gips nositi četiri nedjelje.

Vidi opis Problem za vaterpolo reprezentaciju Srbije: Jedan od najboljih slomio nogu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Gladović važi za jednog od najperspektivnijih igrača u svijetu vaterpola i svakako jednog od uzdanica budućnosti srpskog sporta. Zbog toga nije slučajnost da će karijeru nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će naredne četiri godine biti dio ekipe tamošnjeg šampiona.

Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina počinje 10. avgusta u Bugarskoj i trajaće do 16. avgusta. Srbija se nalazi u grupi B sa Crnom Gorom, Španijom i Njemačkom.