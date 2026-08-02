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Minimalac Sloge u "generalci": Pobjeda na "Lukama" za kraj priprema

Minimalac Sloge u "generalci": Pobjeda na "Lukama" za kraj priprema

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dobojski premijerligaš okončao pripreme, za vikend protiv Širokog Brijega za prvenstvene bodove.

FK Sloga Doboj, fudbaleri Sloge Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge u posljednjem kontrolnom meču slavili su 1:0 protiv Zvijezde iz Gradačca, čime su trijumfalno okončali pripreme za novu sezonu koja startuje za vikend.

Fernan Fereiroa bio je jedini strijelac u prijateljskom susretu odigranom na stadionu "Luke", gdje je gostovao federalni prvoligaš iz Gradačca.

Tim Perice Ognjenovića tako je završio pripreme, koje je odradio na terenima u Doboju, ali i na Zlatiboru i spremno dočekuje novu sezonu.

U prva dva kontrolna meča dobojski "crveno-bijeli" savladali su Napredak iz Kruševca i Teleoptik identičnim rezultatom 1:0, dok su porazi pretrpljeni od Ajmana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (1:4) i Koma iz Podgorice (1:2).

Nakon pripremnih, slijede utakmice za prvenstvene bodove. Imaće Sloga veoma težak zadatak na startu Premijer lige BiH, jer će u subotu od 21 čas gostovati na "Pecari" ekipi Širokog Brijega.

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Tagovi

FK Sloga Doboj NK Zvijezda Gradačac prijateljska utakmica

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