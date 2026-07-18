Povećala se španska kolonija u Slogi: Pomoćni trener sa Pirineja stigao na "Luke"!

Roberto Saez Valerio novi je pomoćni trener u stručnom štabu Perice Ognjenovića.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Španska kolonija u Rudar Prijedoru proširena je za još jednog člana. U klub sa Luka tako je stigao Roberto Saez Valerio, nekadašnji strateg Mirandesa i Luga.

"Tokom odlične karijere stekao je reputaciju trenera posvećenog modernim metodama rada, taktičkoj organizaciji i razvoju igrača. Saez se juče na Zlatiboru pridružio stručnom štabu Perice Ognjenovića i ekipi Sloge Meridian koja trenutno odrađuje glavni dio priprema upravo na Zlatiboru", piše dobojski portal Sport i mladi.

Koliko Španaca ima u Slogi

Ne računajući privremenog fizioteapeuta Senana Kortegoza, Saez Valerio je 10. Španac u klubu.

Osim njega, tu su igrači Pere Hoan Garsija, Roberto Koral, Fernan Fereiroa, Viktor Moja Martines Čuka, Dani Molina, Horhe Bolivar, Raul Navaro, Ruben Fernandes Serano i Ruben Havi Kueto. Sa španskog govornog područja je i Meksikanac Pablo Hakes.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!