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Povećala se španska kolonija u Slogi: Pomoćni trener sa Pirineja stigao na "Luke"!

Povećala se španska kolonija u Slogi: Pomoćni trener sa Pirineja stigao na "Luke"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Roberto Saez Valerio novi je pomoćni trener u stručnom štabu Perice Ognjenovića.

Sloga Doboj dovela Španca za pomoćnog trenera Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Španska kolonija u Rudar Prijedoru proširena je za još jednog člana. U klub sa Luka tako je stigao Roberto Saez Valerio, nekadašnji strateg Mirandesa i Luga.

"Tokom odlične karijere stekao je reputaciju trenera posvećenog modernim metodama rada, taktičkoj organizaciji i razvoju igrača. Saez se juče na Zlatiboru pridružio stručnom štabu Perice Ognjenovića i ekipi Sloge Meridian koja trenutno odrađuje glavni dio priprema upravo na Zlatiboru", piše dobojski portal Sport i mladi.

Koliko Španaca ima u Slogi

Ne računajući privremenog fizioteapeuta Senana Kortegoza, Saez Valerio je 10. Španac u klubu.

Osim njega, tu su igrači Pere Hoan Garsija, Roberto Koral, Fernan Fereiroa, Viktor Moja Martines Čuka, Dani Molina, Horhe Bolivar, Raul Navaro, Ruben Fernandes Serano i Ruben Havi Kueto. Sa španskog govornog područja je i Meksikanac Pablo Hakes.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

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