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Slavni španski fizioterapeut se priključio pripremama dobojske Sloge

Slavni španski fizioterapeut se priključio pripremama dobojske Sloge

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Senan Kortegozo pomoći će Dobojlijama u pripremi za predstojeću sezonu.

Poznati španski fizioterapeut na pripremama dobojske Sloge Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ekipa Sloge Meridian na čelu sa šefom stručnog štaba Pericom Ognjenovićem nalazi se na Zlatiboru gdje odrađuje glavni dio priprema za predstojeću sezonu.

Od pojačanja koja su obukla dres dobojskog premijerligaša, deset igrača je sa španskog govornog područja. Riječ je, naime, o devet Španaca i jednom Meksikancu, a danas se ekipi priključio još jedan stannovnik Pirineja. Iako je poznat vrhunskim fudbalerima širom planete, ne radi se o igraču - Senen Kortegozo je uvaženi fizioterapeut koji ima fascinantnu karijeru iza sebe.

Čovjek koji ima diplome iz nekoliko oblasti medicine učestvovao je sa više španskih klubova u najvišem rangu fudbala u Španiji, ali i u međunarodnim klupskim takmičenjima.

Sa reprezentacijom Španije bio je dva puta na Olimpijskim igrama i tri puta na Mundijalu. Takođe, bio je na prvenstvu Evrope sa selekcijom do 19 godina, ali i na Mundijalitu (planetarna smotra za fudbalere do 20 godina).

Senan Kortegozo će neko vrijeme biti sa Dobojlijama i kao uvaženi fizioterapeut pružiti pomoć igračima u slučaju potrebe. Teško da će zbog ličnih obaveza ostati neko duže vrijeme u dobojskom klubu, ali nema sumnje da je vrijeme koje provede sa igračima Sloge Meridian izuzetno dragocjeno.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

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