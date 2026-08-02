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Inter pravi drim-tim u Majamiju: Kod Lea Mesija stiže još jedna legenda

Inter pravi drim-tim u Majamiju: Kod Lea Mesija stiže još jedna legenda

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kako stvari stoje Lionel Mesi mogao bi da dobije još jedno veliko pojačanje pošto je Inter iz Majamija blizu angažovanja Kevina de Brujnea.

Mesi dovodi de brujnea u inter majami Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi pravi novi drim-tim. Dovodi veliki broj legendarnih fudbalera u Majami da sa njim u Interu naprave veliki rezultat. Želi da osvoji titulu u MLS ligi i vjeruje da to može sa igračima koji imaju mnogo više iskustva igranja na najvišem nivou, bez obzira na godine.

Najnoviji na toj listi je Kevin de Brujne. Prema informacijama koje donosi "Mundo deportivo" Inter je pokazao veliko interesovanje za Belgijanca i navodno je i on spreman da ode "preko okeana" i da iz Napulja završi na Floridi.

Ako bi se to dogodilo Inter bi u timu pored Mesija imao Luisa Suareza, Rodriga de Pola i Kazemira koji je nedavno došao iz Mančester Junajteda. Da li bi na taj način bili favoriti za titulu u Americi?

BONUS VIDEO:

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01:13
Lionel Mesi plakao posle finala
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Lionel Mesi Kevin de Brujne Inter Majami

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