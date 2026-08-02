Kako stvari stoje Lionel Mesi mogao bi da dobije još jedno veliko pojačanje pošto je Inter iz Majamija blizu angažovanja Kevina de Brujnea.

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Lionel Mesi pravi novi drim-tim. Dovodi veliki broj legendarnih fudbalera u Majami da sa njim u Interu naprave veliki rezultat. Želi da osvoji titulu u MLS ligi i vjeruje da to može sa igračima koji imaju mnogo više iskustva igranja na najvišem nivou, bez obzira na godine.

Najnoviji na toj listi je Kevin de Brujne. Prema informacijama koje donosi "Mundo deportivo" Inter je pokazao veliko interesovanje za Belgijanca i navodno je i on spreman da ode "preko okeana" i da iz Napulja završi na Floridi.

Vidi opis Inter pravi drim-tim u Majamiju: Kod Lea Mesija stiže još jedna legenda Kevin De Brujne sa loptom u ruci čeka da izvede jedanaesterac za Belgiju na Svetskom prvenstvu 2026. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia/Moritz Mller Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ako bi se to dogodilo Inter bi u timu pored Mesija imao Luisa Suareza, Rodriga de Pola i Kazemira koji je nedavno došao iz Mančester Junajteda. Da li bi na taj način bili favoriti za titulu u Americi?

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(MONDO)