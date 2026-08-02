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Samo nekoliko nedjelja poslije Mundijala: Mesi opet na terenu, MLS dobio spektakl

Samo nekoliko nedjelja poslije Mundijala: Mesi opet na terenu, MLS dobio spektakl

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi se vratio na teren samo nekoliko nedjelja nakon što je Argentinu odveo u finale Svjetskog prvenstva

Lionel Mesi zaigrao za Majami nakon Svjetskog prvenstva Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Lionel Mesi vratio se na teren samo nekoliko nedjelja nakon što je igrao finale Svjetskog prvenstva sa Argentinom. Možda nije uspio da odbrani titulu, ali je još jednom pokazao zašto važi za najboljeg svih vremena - obukao je dres Inter Majamija i riješio da pomogne ekipi. Ipak, susret ovog tima i Kolumbusa završen je neriješenim rezultatom (2:2).

Mesi je susret počeo sa klupe, pa je u igru ušao u 53. minutu. Imao je nekoliko prilika u završnici meča, ali lopta jednostavno nije željela u gol. Umjesto njega, zablistao je Luis Suarez koji je postigao sedmi gol u posljednjih sedam mečeva. Na drugoj strani, Kazemiro je autogolom doprinio izjednačenju Kolumbusa, ali je Noa Alen u nadoknadi prvog poluvremena glavom uspio da donese vođstvo.

Na kraju, Brais Mendez je u 84. minutu na debiju u MLS-u zatresao mrežu rivala za izjednačenje. Sjajan udarac sa desne strane koji je zaobišao sve igrače ispred gola bio je sasvim dovoljan da lopta završi u mreži i na taj način prekine niz od šest vezanih pobjeda Majamija.

Blistao je i Levandovski

Iskusni Robert Levandovski ove sezone igraće u Sjedinjenim Američkim Državama. Poljak je u prvom meču pred domaćom publikom u Čikagu sa dva gola donio pobjedu ekipi nad Šarlotom, a meč je završen 2:1.

Jasno je da je Levandovski i pored 37 godina i dalje u dobroj formi. Zbog toga je u Čikago stigao na dvije godine, a poslije debija pred domaćom publikom nema sumnje da je pobrao simpatije navijača. Kad je u pitanju Šarlot, jedini gol je postigao Pep Biela.

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Tagovi

Lionel Mesi MLS liga Inter Majami

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