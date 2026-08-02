"Toliko trauma sam preživio zbog Partizana": Karaičić nije štedio riječi o Partizanu i Zvezdi

Bivši pomoćni trener Partizana Bogdan Karaičić govorio je o danima u Humskoj, radu sa Željkom Obradovićem i problemima koji su zadesili crno-bijele minule sezone

Izvor: MN PRESS

Bivši pomoćni trener Željka Obradovića Bogdan Karaičić govorio je o Partizanu, ulozi u klubu, situaciji iz minule sezone i činjenici da dva beogradska velikana naredne sezone vode dvojica Španaca. Karaičić, koji će u narednoj sezoni igrati u Evrokupu i voditi tim Balkana iz Botevgrada, opisao je kako je doživio promjene u "parnom valjku".

"To sve sa Partizanom, kako bih vam rekao... Ja sam stvarno toliko trauma preživio zbog Partizana, kao i navijači zbog prošle sezone i ne želim da stavljam so na ranu. Mogu da kažem da sam sada prije svega navijač Partizana, ali mi je krivo što to nije potrajalo. Međutim, kako da potraje, kada nije uspio ni Željko s njima, sa mnom bi tek bilo bez ikakve šanse", započeo je Karaičić u razgovoru za Mocart.

Karaičić je postao miljenik navijača Partizana kad je zbog suspenzije Željka Obradovića vodio ekipu u Košarkaškoj ligi Srbije. Uspio je da sa klincima crno-bijelog tabora postane šampion države, a već nekoliko mjeseci kasnije riješio je da karijeru nastavi kao prvi trener, samo u drugom klubu. I dok srpski treneri karijere grade u drugim državama ili na drugim kontinentima, dva srpska kluba i predstavnika u Evroligi vode Španci.

"Pa ne bih baš puno o tome, i oni su kolege, mislim da ne bi bilo fer. Nikako ne bih sebi dozvolio da kažem nešto loše za to što su se klubovi odlučili na tako nešto. Oni najbolje znaju iz kog razloga su to uradili i šta misle da postignu sa njima. Samo smatram da su postojali treneri i sa ovog područja koji su mogli da odgovore na zahtjeve i da budu na klupama Partizana ili Zvezde. Međutim, odlučili su se za taj potez, a svakako mislim da su to isto talentovani i dobri stručnjaci. Kako će se oni adaptirati na situaciju u Srbiji, to samo Bog zna. Iskreno, možda će im biti za nijansu lakše nego bilo kom domaćem treneru i možda je to isto neka pozadina cijele priče."

Vidi opis "Toliko trauma sam preživio zbog Partizana": Karaičić nije štedio riječi o Partizanu i Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dotakao se bivši saradnik Željka Obradovića i Krisa Džounsa, sa kojim je imao priliku da sarađuje u reprezentaciji Jermenije. "Trenirao sam ga i Kris će biti pojačanje. Prvo, stvarno je dobar dečko. Radi se o igraču koji je maksimalno profesionalan, sa iskustvom i vrlo kvalitetan igrač. Mislim da je to dobar potez, nažalost za Zvezdu, a ne za Partizan."

Osvrnuo se Karaičić i na situaciju u Partizanu. "Nije im baš sve išlo od ruke, ali nekada može da se desi da, ako dovedete gladne igrače, željne dokazivanja, to može da ispadne mnogo bolje nego kada angažujete igrače koji su već u određenom zenitu i prezadovoljni sa svojim karijerama. Tako da ne bih potcjenjivao bilo šta i može se reći da sam i ja sa Balkanom u sličnoj situaciji da moram da uzimam igrače koji su željni dokazivanja i gladni. Sada da li je Partizan to morao, to je druga priča, ali da li to može da bude pozitivno, svakako mislim da može. Ono što sigurno može da se desi jeste da igrači koji su možda ne toliko ispod radara, ali svakako ne u toj mjeri dokazani, mogu da budu pun pogodak", zaključio je Bogdan Karaičić.