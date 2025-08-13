Najmlađi Adetokunbo ide kod srpskog trenera

Doskorašnji pomoćni trener Partizana Bogdan Karaičić dovešće u svoj novi tim najmlađeg Adetokunba.
Bogdan Karaičić je poslije sjajne igre u Košarkaškoj ligi Srbije riješio da postane samostalni trener i karijeru nastavi u Arisu. Među njegovi ljetnjim pojačanjima naći će se i najmlađi brat Janisa Adetokunba Aleks koji ima 23 godine.
Najpoznatiji od braće je janis, pored njega su tu još i Tanasis i Kostas, a Aleks kao najmlađi polako gradi karijeru. Poslije sezone u PAOK-u karijeru će nastaviti u timu Bogdana Karaičića. Prema saznanjima "Sport24", sve strane pregovaraju i sve su bliže postizanju dogovora. Možda bi ovo bila prava prilika da Aleks pokaže makar malo talenta kakav ima recimo Janis ili bilo koji od braće.
Najmlađi u porodici Adetokunbo nije se proslavio u prošlogodišnjoj grčkoj ekipi, pošto je bilježio svega dva poena i 1,4 skoka u FIBA Evropa kupu. Aleks je igrao i u nekim drugim poznatim klubovima, pošto je karijeru započeo u Mursiji, potom se oprobao u Dži ligi gdje je nosio dres razvojnog tima Toronta, a onda se oprobao i u timu Milvokija, takođe u Dži ligi.Izvor: Saquan Stimpson / Zuma Press / Profimedia
Nije njegova karijera krenula uzlaznom putanjom pošto je zaigrao za Podgoricu kratak period i onda bio deo ABA 2 lige, a nakon toga obukao je dres PAOK-a. A, po dolasku novog vlasnika u Aris, koji je, između ostalog, prijatelj porodice Adetokunbo, trebalo bi očekivati da saradnja uskoro bude ozvaničena.
Karaičić je u novi tim doveo već plejmejkera Igokee Brajsa Džonsona.
