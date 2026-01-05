Delije ne idu na Crvena zvezda - Valensija: Dan pred utakmicu oglasili su se saopštenjem

Najvatreniji navijači Crvene zvezde ne idu organizovano na meč protiv Valensije u Evroligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Valensije u 20. kolu Evrolige, a zbog održavanja Evropskog prvenstva u vaterpolu ta utakmica je pomjerena iz Beogradske arene u halu "Aleksandar Nikolić". Pored smanjenog kapaciteta, crveno-bijeli će manju podršku navijača imati i jer najvatrenije pristalice neće prisustvovati ovom meču.

Utakmica protiv španskog predstavnika koji je najprijatnije iznenađenje sezone igrase na Badnji dan, zbog čega "Delije" neće organizovano navijati u hali.

Saopštenje navijačke grupe prenosimo u cijelosti:

"Deliјe, kao što јe poznato, 6. јanuara u Pioniru igra se košarkaška utakmica protiv Valensiјe. Na isti dan јe i Badnji dan - dan koјi prethodi naјradosniјem hrišćanskom prazniku, Božiću, prazniku rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista.

Na Badnji dan vrijeme posvećuјemo porodici i pripremi za praznik. Znaјući značaј i smisao Badnjeg dana, Deliјe Sever neće organizovano prisustvovati ovoј utakmici. A na prvoј sljedećoј ćemo nadoknaditi ovaј izostanak gromoglasnim naviјanjem!

Srećan svima predstoјeći Badnji dan i Badnje veče. Mir Božiјi, Hristos se rodi!", piše u saopštenju "Delija".

Meč Crvene zvezde i Valensije igra se na Badnji dan, od 20 časova. Biće to jedan od čak osam mečeva koji se igraju 6. januara, a pola sata prije utakmice u Beogradu počeće okršaj Monaka i Partizana, drugog srpskog predstavnika u Evroligi.