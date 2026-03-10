Deluje da je još jednom pukla ljubav Luke Dončića i Anamarije Goltes.
Slovenački košarkaš Luka Dončić posljednjih nekoliko dana nije u centru pažnje samo zato što je jedna od najvećih zvijezda NBA lige, već i zbog svog privatnog života u kojem se dogodila jedna velika promjena. Sve je jasnije da je došlo do raskida Luke Dončića i njegove vjerenice Anamarije Goltes, a Amerikanci su otkrili nove detalje te sage!
Kako prenosi renomirani portal "TMZ" koji je dobro upućen u privatne živote javnih ličnosti, Anamarija je tužila Luku Dončića i od njega zahtijevala da plaća alimentaciju za svoju djecu! U zahtjevu koji je podnijet ne traži se starateljstvo nad djecom, već samo da Luka Dončić plaća njihove troškove, ali i troškove advokata koji će biti angažovani tokom ovog procesa.
Takođe, isti izvor navodi da je Anamarija Goltes u maju 2025. godine napustila SAD i vratila se u Sloveniju. Sa sobom je povela starije dijete koje ima sa Lukom dončićem, a u međuvremenu - tačnije, u decembru - rodila se je i drugu ćerku svjetski poznatom košarkašu. Navodno je tada nastao haos, pa je Anamarija pozvala policiju kada je Luka želio da vidi dijete u porodilištu.
Amerikanci otkrili: Bivša vjerenica tužila Luku Dončića
Američkim medijima nije u potpunosti jasno zašto se Anamarija Goltes obratila sudu, ali kao jednu od opcija navode da ona želi da i pravno prekine svaki kontakt sa košarkašem koji je među najboljima u NBA ligi. Tek treba da vidimo reakciju igrača Los Anđeles Lejkersa, koji se prethodnih dana nije oglašavao na ovu temu.
Inače, Luka Dončić i Anamarija Goltes započeli su svoju vezu kao veoma mladi, a uz određene prekide i trzavice uspjeli su da budu zajedno skoro deset godina. Luka je u julu 2023. godine zaprosio Anamariju, a ćerku Gabrijelu dobili su u novembru iste godine. Kao što smo već pomenuli, Anamarija Goltes se u decembru 2025. godine porodila drugi put.
Bonus video:
i