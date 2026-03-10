logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stefanos Cicipas oduševio navijače Novaka Đokovića: "Kao da mi je Ajnštajn povezan sa mozgom"

Stefanos Cicipas oduševio navijače Novaka Đokovića: "Kao da mi je Ajnštajn povezan sa mozgom"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Riječi grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa o Novaku Đokoviću privukle su mnogo pažnje.

Stefanos cicipas hvali novaka djokovica Izvor: X/stefanos/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na turniru u Indijan Velsu igra i u dubl konkurenciji, a njegov partner je Stefanos Cicipas. Grčki teniser bilježi nešto lošije rezultate u pojedinačnoj konkurenciji u posljednje vrijeme, a u Kaliforniji je odlučio da se takmiči i u muškom i u miks dublu. Sa srpskim teniserom lako se dogovorio, pa su dobili specijalnu pozivnicu organizatora...

Odmah su napravili senzaciju. Eliminisali su jedan od najboljih dublova na planeti, pa bi možda mogli da ciljaju i plasman u završnicu turnira u Indijan Velsu. Prije toga, Novak Đoković i Stefanos Cicipas nastaviće da privlače pažnju jer su veoma zanimljiva kombinacija - kao dokazani igrači u singlu i kao veoma opušteni momci na terenu.

Stefanos Cicipas se pred meč drugog kola oglasio na društvenim mrežama i pojasnio kako izgleda dubl sa Novakom Đokovićem, iako srpski teniser to ne radi baš često. "Igranje dubla sa Novakom Đokovićem je kao da se pojavite na testu iz nauke, a da je Ajnštajn povezan sa vašim mozgom", napisao je Grk i oduševio Novakove navijače.

Da li će srpsko-grčka kombinacija fantastično funkcionisati u nastavku turnira vidjećemo već u u utorak uveče. Protivnici u drugom kolu turnira biće rođaci Valentin Vašero (Monako) i Artur Rinderkneš (Francuska). Vidjećemo koliko će teška prepreka za Đokovića i Cicipasa biti njih dvojica.

Bonus video:

Pogledajte

00:19
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stefanos Cicipas Tenis Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC