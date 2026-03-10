logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džek Drejper uoči meča sa Novakom Đokovićem: "Jedva čekam da zaigram protiv najvećeg svih vremena"

Džek Drejper uoči meča sa Novakom Đokovićem: "Jedva čekam da zaigram protiv najvećeg svih vremena"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Džek Drejper vratio se poslije nezgodne povrede i odmjeriće snage sa Novakom Đokovićem u osmini finala Indijan Velsa.

dzek drejper pred mec sa djokovicem on je najbolji svih vremena Izvor: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na šestu titulu u Indijan Velsu protiv Britanca Džeka Drejpera. Novakov rival je trenutno 16. na ATP listi, a njegov proboj ka vrhu spriječila je nezgodna povreda.

Drejper je od starta sezone igrao samo u Dubaiju i u Dejvis kupu i ne može da dočeka da odmjeri snage sa Đokovićem kojeg smatra najboljim teniserom svih vremena.

"Ne mogu da dočekam sutrašnji meč. Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. Njegov mentalitet i nivo igara su uvijek nevjerovatno visoki. Moraću da odigram jako dobro i koristim svaku priliku koja mi se ukaže. Biće to ultimativni izazov", rekao je Britanac i dodao:

"Imam ogromno poštovanje prema Novaku i svemu što je dosad uradio i što i dalje radi. Meč kao ovaj su ono za šta trenerima i u kojima uživam. Ovo mi je jedan od prvih turnira poslije oporavka od povrede i već igram protiv Đokovića, biće to veliki izazov", kaže 24-godišnjak iz Londona.

Fokusrao se na mentalnu pripremu i oporavak, pa nije previše gledao Đokovića od početka sezone. Ipak, zna šta može da očekuje protiv velikana sa kojim se u karijeri do sada sastao samo jednom. "Znam šta mogu da očekujem od njega. Gledam ga kako igra odmalena".

Duel Đokovića i Drejpera je na programu u srijedu uveče, ali još nije određen tačan termin meča. Novak će do tada još jednom morati na teren jer će u dublu sa Stefanosom Cicipasom odmjeriti snage sa tandemom Rinderkneš - Vašero.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Džek Drejper

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC