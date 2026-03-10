Džek Drejper uoči meča sa Novakom Đokovićem: "Jedva čekam da zaigram protiv najvećeg svih vremena"

Džek Drejper vratio se poslije nezgodne povrede i odmjeriće snage sa Novakom Đokovićem u osmini finala Indijan Velsa.

Izvor: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na šestu titulu u Indijan Velsu protiv Britanca Džeka Drejpera. Novakov rival je trenutno 16. na ATP listi, a njegov proboj ka vrhu spriječila je nezgodna povreda.

Drejper je od starta sezone igrao samo u Dubaiju i u Dejvis kupu i ne može da dočeka da odmjeri snage sa Đokovićem kojeg smatra najboljim teniserom svih vremena.

"Ne mogu da dočekam sutrašnji meč. Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. Njegov mentalitet i nivo igara su uvijek nevjerovatno visoki. Moraću da odigram jako dobro i koristim svaku priliku koja mi se ukaže. Biće to ultimativni izazov", rekao je Britanac i dodao:

"Imam ogromno poštovanje prema Novaku i svemu što je dosad uradio i što i dalje radi. Meč kao ovaj su ono za šta trenerima i u kojima uživam. Ovo mi je jedan od prvih turnira poslije oporavka od povrede i već igram protiv Đokovića, biće to veliki izazov", kaže 24-godišnjak iz Londona.

Fokusrao se na mentalnu pripremu i oporavak, pa nije previše gledao Đokovića od početka sezone. Ipak, zna šta može da očekuje protiv velikana sa kojim se u karijeri do sada sastao samo jednom. "Znam šta mogu da očekujem od njega. Gledam ga kako igra odmalena".

Duel Đokovića i Drejpera je na programu u srijedu uveče, ali još nije određen tačan termin meča. Novak će do tada još jednom morati na teren jer će u dublu sa Stefanosom Cicipasom odmjeriti snage sa tandemom Rinderkneš - Vašero.

