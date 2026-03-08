Luka Juričić i Matej Deket nakon "petarde" Borca: Nije bilo lagano, ali pokazali smo šampionski karakter

Dvostruki strijelci za Borac protiv Širokog Brijega (5:1), Luka Juričić i Matej Deket prezadovoljni su zbog postignutih golova, ali su istakli da je najvažnija pobjeda i nastavak trijumfalne serije banjalučkog tima.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac je "petardom" na Gradskom stadionu (5:1) ispratio Široki Brijeg i zabilježio čak 13. uzastopnu pobjedu protiv tima sa "Pecare", koji se uprkos ubjedljivom porazu predstavio kao opasan protivnik.

Zato je Luka Juričić, najbolji strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine sa 20 golova, a koji je sinoć u Banjaluci postigao dva, naglasio da Borac nije stigao do lagane pobjede kako to sugeriše rezultat.

"Prvu utakmicu izgleda da smo pobijedili lagano, međutim, sve je bilo osim toga. Bili smo u rezultatskom zaostatku odmah na početku utakmice. Jedna mala dekoncentracija koja nam se ne smije događati, ali pobjednički smo izišli iz toga sa čak pet pogodaka, pokazavši pravi šampionski karakter", rekao je Juričić i uz osmijeh dodao da je zadovoljan svojom partijom.

"Dva nova gola na kontu, sigurno da prijaju. To je ono za šta mi napadači živimo, ali na kraju krajeva, tri boda su tu što je najvažnije".

Banjalučanima u narednom 25. kolu kolu slijedi derbi protiv Željezničara s novim trenerom Savom Miloševićem.

"Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz i na 'Grbavici', u dobroj smo seriji, pobijedili smo Zrinjski, Sarajevo, Široki Brijeg, sve velike ekipe i nadamo se da ćemo niz nastaviti protiv Željezničara".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Dva pogotka je za Borac postigao i 16-godišnji Matej Deket, koji je ove sezone ukupno bio strijelac četiri puta.

"Sjajna utakmica, u prvi plan bih istakao pobjedu ekipe i odlično odigran meč. Nastavili smo pobjednički niz, a što se tiče mene (postigao dva gola, prim.aut), to ništa ne bi bilo moguće bez podrške saigrača i hvala im na tome", rekao je Deket i iznio svoja očekivanja pred gostovanje Želji.

"Znamo kakvo je rivalstvo između Željezničara i Borca, ali nadam se da ćemo nastaviti seriju pobjeda i osvojiti nova tri boda, te na kraju ispuniti cilj - a to je osvajanje titule", podvukao je mladi napadač crveno-plavih.

(MONDO)