MONDO: Partizan nema trenera, crno na bijelo, Damir Čakar je tek drugi pomoćnik?!

Snimili smo šta piše u zvaničnom protokolu meča i iznenadili se što FK Partizan zapravo nema trenera. Damir Čakar je tek drugi pomoćnik.

FK Partizan doživio je još jedan poraz sa Damirom Čakarom na klupi. Nakon preokreta OFK Beograda koji je prošlog vikenda slavio 2:1 u Humskoj, Partizan je izgubio 3:0 na gostovanju Vojvodini na "Karađorđu", međutim ovi porazi neće se pisati Čakaru zbog nevjerovatnog razloga.

Vjerovali ili ne, Damir Čakar i dalje nije imenovan za trenera Partizana. U zvaničnom protokolu za utakmicu koji je MONDO snimio na "Karađorđu", Čakar se ne vodi kao šef stručnog štaba, nego "drugi pomoćnik". Pogledajte i sami:

U zvaničnom protokolu za utakmicu Partizan NEMA šefa stručnog štaba, kao prvi asistent imenovan je Đorđije Ćetković, inače sestrić Predraga Mijatovića, kao drugi asistent je Damir Čakar, a tu su još i fizioterapeut Dušan Nikolić, doktor Marko Ličanin, trener golmana Goran Vuković, trener Analitičar Miloš Garić, komesar za bezbjednost Petar Milčanović, trener specijalista Petar Milčanović i predstavnik kluba Milan Milijaš.

Zašto Partizan i dalje nema trenera?

Ista situacija bila je i na meču sa OFK Beogradom, a kako nam je objašnjeno razlog zašto Damir Čakar i dalje nije imenovan za šefa stručnog štaba je to što klub nije raskinuo ugovor sa njegovim prethodnikom Nenadom Stojakovićem. Kada će to biti riješeno, nije poznato, ali Partizan je imao "fore dvije utakmice" da bude zvanično bez trenera.

Znamo da je sličnu situaciju prošao i sa Markom Jovanovićem, plaćao je jedno vrijeme čak i penale zbog njega jer nije imao licencu, a ostaje da se vidi kako će ovaj problem biti riješen. Damir Čakar ima PRO licencu.

Šta je rekao Damir Čakar?

Crnogorac je poslije meča prvo rekao da ga je "sramota ovakvog rezultata", potom je preuzeo odgovornost za propuste i istakao je da smatra da je i dalje pravi čovjek za Partizan, a evo šta je prethodno tvrdio o "raspodjeli" snaga na klupi:

"Da otklonimo sve dileme, vidio sam ovih dana da je bilo raznih pisanja... Da skratimo priču, šef stručnog štaba sam ja, prvi pomoćnik je Đorđije Ćetković, drugi pomoćnik je Nikola Grubješić. Do kraja sezone smo sad tu, da li ćemo ostati, zavisi od rezultata i mnogih faktora", naglasio je Čakar pred prvi meč na klupi Partizana, gdje je zapravo bio "drugi pomoćnik".

Podsjetimo, naredni meč Partizan igra protiv TSC-a u Humskoj i sada mora da motri na Vojvodinu koja mu je prišla na samo bod zaostatka.

