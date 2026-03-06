logo
Novi snimak međusobne tuče u Novom Pazaru: Navijači se tukli dok je trajala utakmica protiv Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Užasni snimci stižu iz Novog Pazara, gdje je u četvrtak gostovala Crvena zvezda.

Torcida Sandžak Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

Utakmica Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije glavna je u srpskom sportu tokom poslejdnja 24 časa. Crveno-bijeli su savladali domaćina (2:0) golovima Tiknizjana i Elšnika, a meč su obilježili skandali zbog kojih je morao da reaguje i Fudbalski savez Srbije.

Po hitnom postupku će se raspravljati o nasilju na fudbalskim terenima, nesportskom ponašanju navijača i upotrebi pirotehnike. Dok čekamo zaključke sa tog sastanka, iz Novog Pazara stižu novi zabrinjavajući snimci. Lokalni medij "Sandžak Danas" prikazuje novi snimak međusobne tuče navijača Novog Pazara koji se dogodio dok je utakmica trajala.

Dvije grupe navijača Novog Pazara su se sukobile na tribini iza gola, tamo gdje su najvatrenije pristalice, i tako na još jedan način bacile sjenku na ovaj meč. Trebalo je da gostovanje Crvene zvezde u Novom Pazaru bude praznik fudbala, a na kraju je postalo crna tačka u aktuelnoj sezoni.

Pogledajte incident:

Haos se nastavio i nakon završetka utakmice - navijači Novog Pazara ujedinjeni u grupu "Torcida" razbijali su prozore na autobusima kojima je navijači Crvene zvezde trebalo da napuste Novi Pazar. Nakon toga su se sukobi nastavili po gradu, a jedan od njih dogodio se i ispred policijske stanice.

Prije svega toga, utakmica je bila prekinuta na sedam minuta, zbog nereda na istočnoj tribini. Navijači Crvene zvezde bili su smješteni u "kavez" određen za gostujuće navijače, ali je došlo do sukoba sa ostalim navijačima na tribini uprkos takozvanoj tampon zoni. Dvije grupe su se gađale bakljada, morala je da interveniše i policija, a bilo je i preskakanja ograde kako bi se stiglo do fizičkog obračuna. Domaći navijači skandirali su Naseru Oriću, gostujući Ratku Mladiću, a na tribini sa najvatrenijim navijačima Novog Pazara slavilo se i ropstvo pod Turcima.

Tagovi

FK Novi Pazar FK Crvena zvezda Kup Srbije navijači Torcida Sandžak

