logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je vjerenica ostavila Luku Dončića? Haos na društvenim mrežama

Da li je vjerenica ostavila Luku Dončića? Haos na društvenim mrežama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sve češće se na društvenim mrežama piše o potencijalnom raskidu Luke Dončića sa njegovom vjerenicom Anamarijom Goltes, a najviše zbog njenog Instagram naloga.

Da li je luku doncica ostavila vjerenica anamarija Izvor: Instagram/anamariagoltes/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić igra da dosta oscilacija u tekućoj sezoni. Pruža neke dobre partije, ali ima i onih lošijih na kojima se vidi dosta frustracije. Da li sve to ima veze sa situacijom u privatnom životu? Prvenstveno zbog njegove vjerenice Anamarije Goltes.

Na društvenim mrežama se već neko vrijeme spekuliše da postoje ozbiljni problemi između njih dvoje. Razlozi nisu poznati, ali su njeni potezi na Instagramu dodatno "podgrijali" priče o tome. Ona je obrisala sve zajedničke fotografije, popularne 'storije' (priče prim.out), sve ono na čemu se vide da su zajedno.

Nema čak ni fotografije iz Slovenije, sa jezera Bled, gdje ju je zaprosio 7. jula 2023. godine. Ta fotka je na njegovom profilu, ali ne i na njenom. Djeluje da postoje ozbiljni problemi. Njih dvoje imaju dvoje djece, Gabrijelu (2023. godište) i Oliviju (2025. godište), obje su rođene u decembru.

Šta je Dončić rekao o ćerkama?

Dončić, bar za sada, nije javno pričao o odnosu i potencijalnim problemima sa svojom vjerenicom, ali jeste o svojim ćerkama. Našalio se nedavno na jednoj konferenciji na to pitanje.

"Najbolja stvar na svijetu. Imam dvije ćerke. Napraviće mi pakao od života sigurno, to znam, ali znam da ću da postanem njihovo obezbjeđenje kad se penzionišem. Tako da... Šalu na stranu, to je najljepša stvar na svijetu. Blagosloven sam", rekao je Dončić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC