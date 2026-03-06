Bajern gazi ka "salatari", Luis Dijaz briljira: Nestvarne brojke Kolumbijca, Bavarci na +14!

Bajern je večeras trijumfovao nad Borusijom iz Menhengladbaha predvođen sjajnim Luisom Dijazom, koji bilježi nestvarne brojke u ovoj takmičarskoj godini.

Igrači Bajerna "broje sitno" do nove, 34. titule šampiona Njemačke!

Ovog petka, na Alijanc Areni je lako savladana Borusija iz Menhengladbaha. Tim Vensana Kompanija trijumfovao je rezultatom 4:1 i, predvođen nezaustavljivim Luisom Dijazom, stigao do +14 u odnosu na najbližeg pratioca, drugoplasiranu Borusiju Dortmund.

Kolumbijac koji je ljetos stigao u klub, došavši iz Liverpula gdje je bio tri i po godine, poentirao je večeras u 33. minutu, dok je u nadoknadi prvog dijela asistirao za Konrada Lajmera.

Stigao je tako Dijaz do brojke od čak 39 golova ove sezone u kojima je "upleo prste" – postigao je 22 i pripremio 17, sve to na 42 meča!

Novi udarac gostima, početkom drugog poluvremena, nanio je Džamal Musijala iz jedanaesterca, odmah nakon crvenog kartona za Roka Rajca, dok je desetak minuta prije kraja Nikolas Džekson dotukao nemoćnog rivala, koji je u smiraj meča uspio da postigne počasni pogodak.

Pred Bavarcima je sada prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Atalante, 10. marta u Bergamu.

Sljedećeg vikenda slijedi ligaško gostovanje u Leverkuzenu, poslije čega će se znati ko će među 16 najboljih timova u evropskoj eliti. Revanš susret Bajerna i Atalante, na Alijanc Areni, zakazan je za 18. mart.







