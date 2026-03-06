"Sram te bilo": Janakopulos poludio na Bodirogu, briše ga iz istorije Panatinaikosa!

Janakopulos naredio da se iz dvorane Panatinaikosa skloni dres Dejana Bodiroge zbog sudije.

Olimpijakos je večeras pobijedio Panatinaikos 86:80 i tako zadao svom gradskom rivalu ogroman udarac. To je čak četvrti uzastopni poraz za "zelene" u Evroligi zbog kog će sigurno pod pritiskom biti Ergin Ataman, ali za sada je vlasnik kluba kontroverzni Dimitris Janakopulos svoju ljutnju usmjerio ka suđenju.

Gledali smo dramu u završnici i očigledno je da mu je nešto zasmetalo u suđenju Migela Anhela Pereza, Emilija Pereza i Saše Peteka, pa je poslije svega "udario" na generalnog direktora Evrolige Dejana Bodirogu.

"Sram te bilo", stoji u objavi na Instagramu na srpskom jeziku koja je očigledno bila usmjerena ka Bodirogi, pošto je inače tražio da se sa svodova dvorane skine dres čuvenog košarkaša koji je ostavio dubok trag u ovom klubu, o čemu su pisali kasno večeras grčki mediji.

"Od poluvremena derbija i kao znak protesta, Panatinaikos je odlučio da skine transparent sa likom Dejana Bodiroge sa krova dvorane", navodi se u saopštenju Panatinaikosa.

Inače, ovaj transparent je podignut zbog toga što je Bodiroga pomogao da Panatinaikos osvojio fajnal-for 2000. godine.

