Elajdža Brajant zbog Kostasa Slukasa diže revoluciju u Evroligi: Neka sudije odgovaraju novinarima!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Elajdža Brajant pokazao je snimak poteza Kostasa Slukasa i traži da sudije imaju mnogo veću odgovornost kao što imaju igrači i treneri.

brajant zbog slukasa trazi da sudije odgovaraju medijima Izvor: MN PRESS

Da li ćemo vidjeti revoluciju u Evroligi? Elajdža Brajant je pokrenuo zanimljivu temu o sudijama i načinu na koji donose odluku u najjačem evropskom takmičenju. Pokazao je jednu situaciju sa utakmice između Hapoela i Panatinaikosa na kojoj je Kostas Slukas "prodao" faul i dobio poene i dodatno bacanje.

"Gdje je faul? Jel ovdje, na početku napada? Možete da kažete da je tu. Nije sviran tada, ali gdje je onda ovdje kad je sviran? Smatram da morate da postoji način da tražite 'čelendž' za ovakve faulove", rekao je Brajant, a sporna situacija dogodila se u momentu kada je rezultat bio 62:62, dakle utakmica je bila neizvjesna.

Tada je dao prijedlog koji će uzburkati javnost. Traži da sudije odgovaraju medijima za određene odluke koje donose.

"Kao što treneri i mi igrači poslije meča odgovaramo novinarima na pitanja o nekim našim izborima. Smatram da isto to treba da važi i za arbitre", dodao je Brajant.

"Ovakvi potezi mijenjaju meč"

Njegovu objavu na društvenim mrežama vidio je i košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm.

"Slažem se. Trebalo bi da se dozvoli 'čelendž' za ovakve faulove. Ovakvi potezi mijenjaju utakmice", poručio je Blosomgejm.

