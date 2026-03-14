Marinović poslije velikog trijumfa Borca na Grbavici: Moram da budem zadovoljan, dobili smo meč sa igračem manje!

Strateg crveno-plavih sumirao je utiske sa meča na Grbavici (0:1).

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Borca napravili su ove subote ogroman korak ka osvajanju titule u Premijer ligi BiH.

Crveno-plavi su trijumfovali nad Željezničarom na Grbavici (0:1), u derbiju 25. kola, spektakularnim pogotkom Sebastijana Erere iz slobodnog udarca u prvom minutu nadoknade.

Dominirali su crveno-plavi većim dijelom utakmice, u prvom poluvremenu čak 13 puta šutirali ka protivničkom golu, ali je na kraju trenutak inspiracije Borčevog Kolumbijca riješio ovaj duel.

"U svakom slučaju, jako važna pobjeda. Znali smo da će utakmica ovdje biti jako teška, tako smo se i postavili. Momci su, međutim, pokazali kvalitet i karakter i došli smo do pobjede praktično u posljednjem minutu. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili jako dobri, da smo kontrolisali utakmicu, da smo imali 3-4 veoma dobre prilike koje nismo iskoristili. Takože, i golman (Muftić, op.a.) je bio jako dobar, odbranio je 2-3 šuta. Drugo poluvrijeme smo dobro otvorili, šansom koju smo mogli bolje riješiti, ali nismo. Kako je utakmica odmicala, malo smo i mi gubili igru, pogotovo na sredini terena. Počeli smo malo više da igramo tim dugim loptama, a dodatni problem su nam bili i prekidi gdje je Željezničar polako pritiskao. Bio je i taj crveni karton, ali poslije svega moram da budem zadovoljan jer smo došli do gola i dobili meč sa igračem manje. Sigurno da nam ova pobjeda mnogo znači", rekao je poslije utakmice trener Borca Vinko Marinović za TV Arena sport, dodavši:

"Ne možete da kreirate mnogo šansi u derbi utakmicama. Mi danas jesmo u tom prvom poluvremenu, ali je izostala realizacija. Nekad se desi da ne možete da postignete gol, kao što je to bilo danas u tom prvom poluvremenu, ali sve u svemu, to je fudbal, koji uvijek nosi neke svoje stvari. Moram da pohvalim momke i da im čestitam na još jednoj pobjedi jer smo danas imali i prinudne zamjene, tako da moramo da budemo zadovoljni."

U narednom kolu, Borac će biti domaćin Radniku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)