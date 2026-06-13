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Sukob navijača BiH i Hrvatske u Novom Travniku: Policija spriječila veći incident

Sukob navijača BiH i Hrvatske u Novom Travniku: Policija spriječila veći incident

Autor Dragana Božić
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Grupe navijača reprezentacija BiH i Hrvatske sukobile su se u centru Novog Travnika, a policija je spriječila veći incident.

Sukob navijača BiH i Hrvatske u Novom Travniku Izvor: Screenshot/YouTube

Do napetosti je došlo nakon sinoćnje utakmice između selekcija BiH i Kanade, kada su brojni navijači BiH izašli na ulice kako bi proslavili osvojeni bod.

Prema navodima lokalnih medija i svjedoka, situacija se zaoštrila u centru Novog Travnika, ispred jednog ugostiteljskog objekta, gdje se nalazila grupa navijača Hrvatske.

Došlo je do verbalnog sukoba, međusobnih uvreda i naguravanja, ali su veći incident spriječili policajci koji su već bili raspoređeni po gradu zbog pojačanih mjera bezbjednosti.

Policija je postavila kordon između sukobljenih skupina i razdvojila navijače, čime je situacija stavljena pod kontrolu, prenose federalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih, niti je zabilježena veća materijalna šteta. 

(Srna)

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Novi Travnik sukob navijači

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