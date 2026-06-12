logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rade Bogdanović o Bosni na Mundijalu: "Jedan Edin Džeko je sjeo na klupu, to je suština"

Rade Bogdanović o Bosni na Mundijalu: "Jedan Edin Džeko je sjeo na klupu, to je suština"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rade Bogdanović je istakao da je potez Edina Džeke koji je pristao da počne Mundijal na klupi pokazao kakvo je zajedništvo BIH.

Rade Bogdanović o reprezentaciji BiH Izvor: Leonardo Ramirez/Eyepix Group / Shutterstock Editorial / Profimedia/RTS printscreen

Bosna i Hercegovina počela je svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu, protiv Kanade, bez Edina Džeke u timu i sa nekoliko povrijeđenih igrača koji nisu ni stigli na Mundijal, ali nekadašnji napadač Željezničara Rade Bogdanović im je dao veće šanse za pobjedu od domaćina.

Videli smo da su ulice Toronta pune navijača selekcije Bosne i Hercegovine i moguće je da će čak "zmajevi" imati veću podršku od domaćina sa tribina stadiona. 

"Mislim da je bh. reprezentacija u blagoj prednosti zbog atmosfere bez obzira na to što je to Kanada. Ja mislim da će to biti izuzetno dobra utakmica. Bh. reprezentacija neće nešto preterano kalkulisati. Sastav tima koji je spreman, mislim da će napasti, tako mi to djeluje bez obzira što Edin Džeko sjedi na klupi. Ali on je bio povrijeđen i sjeo je na klupu. Ali taj podatak da je sjeo na klupu pokazuje zajedništvo, da je prevashodan cilj što bolji rezultat i da ne gledaju individualni interes", rekao je Rade Bogdanović. 

"Ovo niko nije očekivao"

Istakao je nekadašnji napadač da nije očekivao od ove generacije selekcije Bosne i Hercegovine plasman na Mundijal, ali da je tim Sergeja Barbareza bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije. 

"Realno Sergej Barbarez je izveo tim kome je bio vjeran u ove dvije kvalifikacione utakmice gdje je bh.reprezentacija za mene najveće iznenađenje ovih kvalifikacija što su se kvalifikovali. Oni su bildovali jedan tim kome u dvije godine ništa nije bilo dobro, ali ove utakmice su odigrali momački. Ne mogu da kažem da igraju vrhunski, vanzemaljski fudbal. Igraju fudbal zajedništva, discipline, malo ih je i sreća pogledala", dodao je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal BiH zmajevi Rade Bogdanović Edin Džeko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC