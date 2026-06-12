Rade Bogdanović o Bosni na Mundijalu: "Jedan Edin Džeko je sjeo na klupu, to je suština"

Rade Bogdanović je istakao da je potez Edina Džeke koji je pristao da počne Mundijal na klupi pokazao kakvo je zajedništvo BIH.

Izvor: Leonardo Ramirez/Eyepix Group / Shutterstock Editorial / Profimedia/RTS printscreen

Bosna i Hercegovina počela je svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu, protiv Kanade, bez Edina Džeke u timu i sa nekoliko povrijeđenih igrača koji nisu ni stigli na Mundijal, ali nekadašnji napadač Željezničara Rade Bogdanović im je dao veće šanse za pobjedu od domaćina.

Videli smo da su ulice Toronta pune navijača selekcije Bosne i Hercegovine i moguće je da će čak "zmajevi" imati veću podršku od domaćina sa tribina stadiona.

"Mislim da je bh. reprezentacija u blagoj prednosti zbog atmosfere bez obzira na to što je to Kanada. Ja mislim da će to biti izuzetno dobra utakmica. Bh. reprezentacija neće nešto preterano kalkulisati. Sastav tima koji je spreman, mislim da će napasti, tako mi to djeluje bez obzira što Edin Džeko sjedi na klupi. Ali on je bio povrijeđen i sjeo je na klupu. Ali taj podatak da je sjeo na klupu pokazuje zajedništvo, da je prevashodan cilj što bolji rezultat i da ne gledaju individualni interes", rekao je Rade Bogdanović.

"Ovo niko nije očekivao"

Istakao je nekadašnji napadač da nije očekivao od ove generacije selekcije Bosne i Hercegovine plasman na Mundijal, ali da je tim Sergeja Barbareza bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije.

"Realno Sergej Barbarez je izveo tim kome je bio vjeran u ove dvije kvalifikacione utakmice gdje je bh.reprezentacija za mene najveće iznenađenje ovih kvalifikacija što su se kvalifikovali. Oni su bildovali jedan tim kome u dvije godine ništa nije bilo dobro, ali ove utakmice su odigrali momački. Ne mogu da kažem da igraju vrhunski, vanzemaljski fudbal. Igraju fudbal zajedništva, discipline, malo ih je i sreća pogledala", dodao je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!