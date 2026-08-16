Džabari Parker počinje sezonu sa Partizanom: Đoan Penjaroja zakazao prozivku

Skupo plaćeni Amerikanac Džabari Parker će po svemu sudeći ipak početi narednu sezonu sa Partizanom. Makar ćemo ga vidjeti na početku priprema.

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Džabari Parker će biti dio Partizana naredne sezone, makar na startu sezone. Kako saznaje "Sport klub" skupo plaćeni Amerikanac i nekada dugogodišnji NBA igrač će početi pripreme sa timom Partizana.

Prozivka crno-bijelih je u četvrtak, a tada Đoan Penjaroja želi da vidi i njega na terenu u crno-bijeloj opremi. Drugi pik sa drafta 2014. godine ima ugovor na još godinu dana i dok u klubu ne kriju da traže načine ode, on će ipak početi da radi sa timom.

Prošle sezone je došao kao ogromno pojačanje, dobio je ugovor na 5.000.000 dolara za dvije sezone, ali je nakon brojnih problema i loše forme završio takmičarsku godinu na pozajmici u Huventudu. Pošto je tim iz Madrida pokrio samo djelić njegove plate nije bilo realno da on ostane u Španiji.

Sada će raditi pod budnijm okom Đoana Penjaroje na početku priprema, pa ćemo vidjeti da li postoji šansa da zapravo ostane u timu. Prošle sezone je prosječno imao 7,7 poena i 2,5 skokova u Evroligi na samo 15 nastupa u elitnom takmičenju.

(MONDO)

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